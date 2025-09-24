Marcelo Martínez De Giorgi asume la investigación de la megaestafa con la criptomoneda $Libra

En un giro decisivo para uno de los casos más resonantes del ámbito judicial argentino, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi quedó oficialmente a cargo de la causa que investiga el megafraude internacional vinculado a la criptomoneda $Libra que tuvo la participación estelar de Javier Milei, que la promocionó en sus redes sociales.

La resolución fue adoptada por la Cámara Federal porteña, tras un prolongado conflicto de competencia entre el juzgado de De Giorgi y el de María Romilda Servini. La investigación también se vincula con otra causa que ya estaba bajo la órbita de De Giorgi: el presunto esquema de coimas entre un laboratorio proveedor de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y funcionarios de La Libertad Avanza, entre los que figura Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

Marcelo Martínez De Giorgi

La decisión de unificar ambas causas bajo el mismo juzgado fue tomada por el camarista Mariano Llorens, quien argumentó que las investigaciones presentan elementos en común y que su tratamiento conjunto permitiría una pesquisa más integral: "La pesquisa que lleva adelante el Dr. Martínez De Giorgi resulta más amplia y comprende a los eventos aquí denunciados, además de registrar hechos presuntamente cometidos con anterioridad ", expresó Llorens en su resolución.

El camino hacia esta determinación no fue sencillo. Inicialmente, el juez Ariel Lijo, en reemplazo de Servini, había declarado la incompetencia del Juzgado Federal 1 y remitido la causa por conexidad al juzgado de De Giorgi. Sin embargo, este último había rechazado asumir el caso sin una manifestación clara de la Cámara Federal que respaldara la unificación.

Ariel Lijo y Marcelo Martínez De Giorgi

Con esta resolución, ambas investigaciones quedan delegadas en la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano, quien deberá coordinar los esfuerzos para esclarecer los hechos detrás del megafraude y las presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Mientras las investigaciones avanzan sobre Javier y Karina Milei, los ojos del país y de la comunidad internacional estarán puestos en los próximos pasos del juez Martínez De Giorgi, quien ahora enfrenta la tarea titánica de desentrañar uno de las estafas más graves en materia financiera y política de los últimos tiempos.