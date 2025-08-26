Milei rompe el silencio sobre el escándalo de coimas y comparte comunicado de Suizo Argentina

En medio de la controversia que envuelve a su hermana Karina Milei por la vergonzosa red de coimas vinculada a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei se refirió por primera vez al tema. La declaración no llegó en forma de discurso público ni en una conferencia de prensa, sino a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un comunicado emitido por la droguería Suizo Argentina, empresa señalada en el caso.

El escándalo estalló tras la difusión de audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, quien aseguró que Karina y su entorno habrían solicitado coimas a prestadores relacionados con el sistema de salud pública y discapacidad. Y desde entonces, Milei había evitado abordar el asunto directamente.

La droguería Suizo Argentina, por su parte, emitió un comunicado en el que negó haber participado en actos ilícitos y reafirmó su compromiso con la legalidad y la ética empresarial: "Desde hace más de 100 años desarrollamos nuestras actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y de conformidad con un estricto Código de Ética implementado para reforzar los valores fundacionales que dieron origen a la firma", señala el comunicado.

La droguería también aseguró estar "a derecho y a plena disposición" de los organismos judiciales y estatales para colaborar en la investigación: "En todo momento y, en particular frente a las circunstancias que son de público conocimiento, la empresa, sus directivos y accionistas se encuentran a derecho y a plena disposición de los organismos de control , así como de cualquier poder del Estado, a fin de brindar toda la información de utilidad que permita esclarecer los hechos bajo investigación", indicó.

El comunicado fue compartido por Milei un día después de su participación en un acto electoral en Junín. Aunque no hizo una referencia explícita al caso, sus palabras dejaron entrever su postura frente a las críticas que ha recibido en las últimas semanas. En un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales, Milei expresó: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos", un furcio que generó múltiples interpretaciones.

El comunicado concluyó con una declaración sobre las operaciones actuales de la empresa: "Suizo Argentina continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios, con la misma vocación de nuestros equipos profesionales de excelencia ", afirmó. Además, subrayó su cumplimiento estricto con las normas que protegen tanto su integridad como la de las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas y otros actores del sistema sanitario argentino.

El comunicado compartido por Javier Milei marca un primer movimiento público frente al escándalo que amenaza con impactar negativamente en su gestión presidencial, sobre todo de cara a las elecciones de septiembre.