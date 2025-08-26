Rombolá en BBN: su candidatura, su salida de la UCR y las ganas de enfrentar a Patricia Bullrich

El ex presidente de la Juventud Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) Agustín Rombolá dejó la Unión Cívica Radical (UCR) tras muchos años de diferencias y de cosechar un perfil opositor, muchas veces incompatible con los acuerdos del partido centenario. Aunque esto no quiere decir que haya abandonado su carrera política. Para estas elecciones legislativas nacionales, el referente encabezará la lista porteña de senadores del partido Nuevos Aires.

La apuesta de Rombolá lo mantendrá presente ante el electorado porteño, aunque por ser una organización nueva parece casi imposible lograr una gesta de la magnitud de conseguir un segundo puesto que lo coloqué en el Congreso. Soñar no cuesta nada y el dirigente, en ese sentido, lo tiene muy claro y hace una campaña para instalarse como opositor a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, su principal rival en la lista de La Libertad Avanza (LLA).

En diálogo con BigBang , Rombolá dejó en claro que todavía tiene mucha carrera por delante y hasta lo graficó con un planteo: "Argentina hace mucho tiempo que no discute de acá a 25 años". Una aseveración precisa y real, pero con la particularidad de que gran parte de los dirigentes políticos actuales no estarán cuando se llegue a esa fecha. Él sí, en cambio. O al menos eso espera.

¿Cómo te encontró el cambio de aire político nuevo de dejar la UCR?

- La verdad que en un momento bárbaro porque estamos con un grupo muy militante, una organización muy militante. Nosotros hace un año ya fundamos una organización que se llama Refundación Argentina, en la que confluimos con distintos chicos y chicas de diferentes espacios políticos y nos pusimos a militar. A revincularnos con la sociedad, porque creo que la política en algún punto perdió esa vinculación. Nos encontramos con los jubilados, hace un año vamos todos los miércoles, nos encontramos con los trabajadores y trabajadoras del INTI, nos encontramos con los trabajadores de Garrahan, con la gente de ciencia y tecnología, más específicamente del CONICET, ni que hablar de la militancia por las universidades nacionales.

La verdad es que para nosotros es un proceso muy lindo, que nos encuentra con ganas de plantear nuevas discusiones. Nuevos Aires, si te dijera la perspectiva fundamental que tiene es, no una discriminación etaria, pero sí el liderazgo de una nueva generación , tanto en CABA como en provincia de Buenos Aires.

Tu sueño de lograr una banca es para poder confrontar a Bullrich. ¿Qué te motiva a que sea tu sueño?

- Creo que Argentina necesita elevar la discusión política. La gracia de ser candidato al Senado de la Nación es porque creo que ahí es donde se ven representadas las discusiones de manera más federal, y porque creo que la política hoy está en un piso histórico de nivel intelectual, cultural, programático. Nosotros tenemos un programa muy claro. Queremos debatir un país, tenemos pensado un país. Yo tengo un país en la cabeza de acá 25 años y quiero plantearlo, quiero ver en qué coincide la gente, en qué coinciden los candidatos, en qué disienten.

Agustín Rombolá dejó el radicalismo y será candidato a senador en CABA por Nuevos Aires.

En CABA actualmente la candidata del oficialismo nacional a senador es, para mí, una de las tres peores personas de la política, de la historia democrática reciente de la República Argentina, como es Patricia Bullrich. Una mujer que le ha dedicado toda su vida a la violencia política, no importa de qué espacio. Siempre dedicó su vida a la represión, a la pobreza, a la entrega, al castigo de los débiles, al empoderamiento de los fuertes. Y la realidad es que, como siempre militó y representó todo lo que no quiero ser como argentino, me parece una gran oportunidad para poder plantearlo en una campaña, para ver qué tiene para responder, para ver qué quedó de aquella joven e idealista, o incluso la Carolina Serrano de ese momento, como la mencionó también Javier Milei por su nombre de guerra en Montoneros.

Me gustaría plantear esas disidencias, y con el resto de los candidatos en términos de temporalidad. Argentina hace mucho tiempo que no discute de acá a 25 años. ¿Qué va a pasar con Argentina en 2050? ¿A dónde nos imaginamos que estamos yendo? ¿Vamos a seguir haciendo campaña de la nostalgia o, mucho peor, vamos a seguir reivindicando este presente doloroso e inhumano donde vemos cómo humillan a los jubilados con represión y con ajuste? ¿O vamos a pensar en cómo hacemos para que de acá a los próximos cinco años se vuelvan sustentables las jubilaciones? ¿Vamos a pensar en un proyecto de desarrollo productivo en Argentina que genere dos o tres millones de puestos de trabajo o vamos a seguir viendo cómo ponemos curitas a un paciente que está desangrando? ¿Vamos a pensar en cómo crecer hacia el sur, en cómo poblar la Patagonia, en cómo tratar la cuestión del Atlántico Sur, en cómo repatriar las Islas Malvinas, en qué hacemos con el Tratado Antártico de 2048 que está próximo a vencer, o vamos a seguir discutiendo qué podríamos haber hecho mejor en el 2001?

Esa es la gran división de esta elección y por eso también es que encuentra sentido con esto que te decía del liderazgo de las nuevas generaciones. De pensar que si bien representamos a todas las personas o a toda la gente que tenga visión de futuro, creemos que hoy es un momento para que podamos plantearnos en nuestra individualidad, pero también en un colectivo de esperanza y, sobre todas las cosas, de proyección a corto, mediano y largo plazo, con políticas concretas y realistas.

Pensar a 25 años a futuro en el mundo actual tiene un dilema que es el salto tecnológico que está por la humanidad con el ingreso fuerte de las inteligencias artificiales y la robotización de la producción ¿Qué analizan desde tu espacio alrededor de esa revolución industrial que se viene para la humanidad?

- Hay un análisis bastante robusto que nos demandaría por ahí una charla específicamente para eso. Pero te puedo decir algunas cuestiones que pueden ser implementadas ahora a nivel estatal, si se quiere. Lo vimos con el caso $Libra, más allá de la estafa burda que llevó adelante Javier Milei, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, en donde soy parte querellante del proceso. Se pudo ver que, a diferencia de otras estafas a lo largo de la historia, todos dejaron los dedos pegados. Todos dejaron la marca de sus transacciones tanto en las billeteras virtuales que ellos tenían como en las billeteras virtuales de los que compraron. Eso, en muy pocas palabras, es la tecnología blockchain. La gracia de la tecnología blockchain en el Estado, por ejemplo, es lo que nos puede permitir, entre otras cosas, terminar con la corrupción para siempre. Nos puede permitir que todo el mundo, en todo momento y en todo lugar, vean a dónde van las concesiones, las licitaciones, las compras directas, dónde están los nombramientos, quién forma parte del gobierno y quién no. Y son cuestiones que se pueden aplicar ahora.

Diego Spagnuolo entre Karina y Javier Milei, con Martín Menem detrás de ellos.

Otra cuestión. Nosotros estamos planteando que nuestro programa que en el mediano y largo plazo -cinco o diez años- podemos tokenizar los activos estratégicos que tenemos como nación. El litio llevado a pequeñas partecitas que pueden comprarse y venderse del mercado y que una parte de esas transacciones vayan a un fondo intergeneracional para que se pueda bancar una parte de la guita que se necesita para cubrir a todo el sistema previsional, en donde hoy no dan los números.

Hay cuestiones en donde la tecnología puede ser para nosotros un aliado, en donde nos puede dar transparencia, producción, ni qué hablar del uso de la inteligencia artificial para eficientizar toda la industria de servicios, mientras podemos pensar en volver a generar un marco y un un programa de desarrollo productivo alrededor de nuestros recursos de origen, que no nos subsuma solamente a una lógica meramente extractivista, en donde le tenemos que regalar el litio a un país que viene, pone y te da 1% de regalías, o que tenemos el cobre ahí tirado y facturamos un 10% de lo que factura Chile, o que los recursos ictícolas por alguna razón rara de lobby no se pueden sacar y tenemos la reserva salmonífera más grande del mundo.

Me parece que hay un montón de cuestiones para debatir desde esos lados y creo que la campaña es una forma de apalancarse para ver qué piensan sobre esto Bullrich, Mariano Recalde, Graciela Ocaña y el resto de los candidatos. Si piensan algo, que en realidad es lo que me gustaría poner en discusión, ¿piensan algo sobre esto o van a seguir reivindicando su quintita, defendiendo su kiosquito y que el resto de los argentinos se las arregle tal y como viene pasando hasta ahora?

A partir del escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿Qué te genera ver que ese gobierno que llegó con un discurso tan claro contra la corrupción en menos de dos años ya tenga un caso de estas magnitudes?

- Me genera una indignación muy grande. Pero encuentra siempre nuevos fondos este gobierno. Hacés un repaso rápido al gabinete y todos tienen un escándalo distinto que tiene que ver con corrupción. Todo este gobierno está enlodado en lo turbio , en lo lejano a la gente, en los negocios personales. El Ministerio de (Manuel) Adorni, que tiene 85 mil millones de pesos que no sabemos en qué gasta; (Luis) Caputo, que se llevó el oro al Reino Unido y no sabemos en qué se está gastando la guita del FMI; (Federico) Sturzenegger y sus confusas desregulaciones que entre otras cosas nos están dejando las rutas reventadas. Ni qué hablar del desguace de los hospitales y la ciencia y tecnología que lleva adelante.

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei.

Mariano Cúneo Libarona y todo lo que siempre lo rodea desde los '90 hasta acá; Sandra Pettovello y los alimentos que se guardó y que no sabemos en qué quedaron porque estaban todos podrido; Bullrich y la represión; ahora lo que pasa con Karina (Milei), lo que viene pasando con $Libra. Todos tienen alguna causa de corrupción, todo está turbio, todo está enlodado, nada está bien explicado y todo siempre se reduce a "es que hay que evitar que vuelvan los kukas". Ni que hablar de Santiago Caputo, un monotributista que maneja inteligencia, YPF, Aerolíneas Argentinas. Me parece que hay una subsunción del poder democrático a los poderes fácticos de Argentina que la política no puede permitir.

Nada de esto podría estar permitido si no hubiera un bloque como el ex partido PRO, que hoy está absolutamente jugando al pie de La Libertad Avanza (LLA); un bloque UCR que se comporta como el empleado del mes de Karina Milei, de Guillermo Francos, de Santiago Caputo, o del mismísimo Javier Milei. Hoy, de hecho, algunos diputados están siendo candidatos ya por LLA. Ni qué hablar de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, que le da la cabeza de la lista a Luis Petri, que también estuvo en algunas compras dudosas de infraestructura militar y que sufrió, entre otras cosas, las primeras huelgas en la historia del Ministerio de Defensa, en su corta y patética gestión.

Estamos sin lugar a dudas ante el peor gobierno y la peor oposición de la historia democrática argentina, porque no hay forma de explicar lo malo de esta gestión sin explicar lo permisivo y lo malo de una oposición que, teniendo una enorme mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, le permitió llevar adelante un montón de reformas que han destruido el sistema productivo argentino, porque funden a razón de 40 PyMes por día, porque han destruido un sistema previsional que venía absolutamente dañado pero que lo llevó a nuevos fondos, porque han destruido un sistema educativo en donde no hay casi profesores que estén por encima de la línea de la pobreza, porque han destruido la juventud argentina donde 9 de cada 10 pibes están bajo la línea de la pobreza y 5 de cada 10 bajo la línea de la indigencia.

La verdad es que es un gobierno que no tiene ninguna buena. Me van a querer vender lo de la inflación y la estabilidad fiscal, que es falso, que solamente se sustenta con magia contable de Caputo y se explica a través del empobrecimiento de los argentinos, la ruptura del tejido social y la colisión del sistema productivo de nuestro país. Me parece que para mí eso es inaceptable y lo explico, desde mi rol de candidato, en gran medida por la oposición patética que hay y que en esta elección se vuelva a presentar, lamentablemente, a ofrecer quién sabe qué.

Agustín Rombolá fue presidente de la Juventud Radical de CABA.

Mencionás a la oposición y todos las cuestiones negativas, pero pareciera que al votante de Milei no le entran balas. ¿Cómo explicás este fenómeno?

- Creo que la gente venía muy caliente y que la política venía fracasando desde hace mucho tiempo. Milei es el último presidente de una era que termina, no el primero de una que empieza. Yo también lo siento, lo veo, lo viví. Desde que tengo memoria no recuerdo un gobierno que me haya representado. Yo le marché a Cristina (Fernández) cuando quiso ir por la reelección, a Bullrich cuando pasó lo de Santiago Maldonado, a Alberto (Fernández) cuando mantenía cerradas las escuelas, y le vengo marchando a Milei más o menos desde el 10 de diciembre de 2023, con lo cual puedo entender la bronca de la gente.

De cualquier manera, el apoyo a Milei está bajando. Está cayendo en picada te diría, tanto la aprobación de la gestión como la imagen personal de él. Pero puedo entender que la gente le pida más a la oposición. ¿Sabés qué me pasa en la calle muchas veces? "No me importa. Quiero una cara nueva. Si vos estás en contra de esto y sos nuevo, te banco". Me viene pasando eso. Siento que la gente estaba pidiendo a gritos una renovación, que tiene que ser de ideas o por lo menos que tiene que reeditar algunas ideas que funcionaron en Argentina. Pero que sobre todas las cosas tiene que ser de personas. A mí me pasa que veo a algunos candidatos que dicen "creamos un nuevo espacio en el que vamos a confluir distintas fuerzas" y son los mismos tipos pero en distintos lugares.

Es como la Stacy Malibú con sombrero, para los simpsonianos. Es muy raro ver a las mismas caras de hace 15 años cambiándose de lugar y diciendo "ahora sí, esta vez lo voy a hacer bien". Si a mí me avergüenza, ni me quiero imaginar a la persona que está despolitizada y lo ve, y no está tan involucrada. Me pasa con mis amigos, que no tienen ni idea ni de qué se vota, ni quién cerró con quién, ni quiénes son los senadores, quiénes son los diputados. Creo que lo peor que puede pasar es eso. Me parece que el peor dato de este año, en la Ciudad de Buenos Aires particularmente, es el 47% de personas que no fueron a votar .

¿Qué está pasando con este abstencionismo que volvió ahora del 2001 con un hastío muy real?

- Sobre todo cuando al argentino le gusta votar. Porque lo que marca la historia es que el argentino quiere participar, se quiere involucrar. Si vos ves la participación electoral en comparación con otros países, Argentina siempre estuvo por arriba del promedio. Si ves la cantidad de afiliados de los partidos, Argentina siempre estuvo muy por arriba del promedio. La participación en foros de debate, organizaciones no gubernamentales, fundaciones. Es un país con mucha militancia, con mucho activismo, con un gran bagaje cultural de participación y se está viendo justamente el hastío.

Alfonsín en la Casa Rosada donde prometió que con la democracia se comía, se curaba y se educaba.

Lo que veo es que la gente siente que votar no sirve para nada y eso es lo peor que puede pasar. Vengo del radicalismo y vengo de espacios alfonsinistas, justamente Raúl Alfonsín decía que "con la democracia se come, se cura y se educa". Bueno, con la democracia ya no se come, ya no se cura y ya no se está educando a nadie, o casi nadie, lamentablemente. Porque dos de cada tres pibes no cumplen las cuatro comidas, porque sacar un turno en un hospital te demora cuatro o seis meses y tenés que ir a las tres de la mañana a hacer una fila interminable y porque la tasa de deserción escolar está en franco aumento.

¿Qué pasa después de eso? Que la gente empiece a cuestionar la democracia. "Ok, ya no comemos, no curamos, no educamos. Entonces la democracia quizás no sirva para tanto". Esa para mí es la señal de alarma y ahí también se explica por qué Milei puede hacer lo que hace: putea a un juez, dice que los diputados son una manga de ratas y después va y los compra. Compran votos a cielo abierto y no pasa. Me vino a la cabeza Lucila Crexell, que pasó del Senado a embajadora de la UNESCO, que con su voto que cambiaba la Ley Bases.

Ni qué hablar de Edgardo Kueider, que lo encontraron con 250 lucas verde saliendo en auto de Paraguay con la secretaria. Pasó como si nada. La gente está cansada porque el proceso político está pensado para que te canse, porque la política lamentablemente está pensada para cansar al electorado; para cansar a la gente en vez de decirle "che, de la única manera que sale de esto es votando cosas distintas". Y me parece que es un desafío del que yo me quiero hacer cargo y en el que quiero estar a la altura, que es justamente ir a buscar ese millón de porteños que no fueron a votar porque o les dio fiaca o no creen absolutamente nadie.

Describiste a Milei como el final de una etapa. Pero también remarcaste que la oposición está bastante mal. ¿Qué crees que se viene para la política?

- Esa es la mejor pregunta para mí, porque es lo que quiero poner en discusión en esta campaña. ¿Qué viene después de Milei? Y yo creo que tenemos la gran oportunidad en Argentina de poder hacer una reivindicación de lo que somos como argentinos. De lo que nos constituye, lo que nos da orgullo. Que está diezmado, debilitado, que lo han atacado mucho. Pero que creo que en este gobierno como nunca se gestó y se manifestó el "ellos" y el "nosotros".

Rombolá remarcó que Santiago Bausili, Luis Caputo, José Luis Daza y Federico Sturzenegger tienen su origen en JP Morgan.

Acá tenemos a cuatro tipos ex JP Morgan que están laburando en el Ministerio de Economía. Santiago Bausili, Caputo, (José Luis) Daza, Federico Sturzenegger. Son todos tipos que laburan para corporaciones financieras extranjeras, que laburan para los intereses de otros países -especialmente del hemisferio norte- y acá tenemos la gran oportunidad de volver a defender los intereses nacionales. Mientras estamos hablando ahora están los chicos del INTI y del INTA, peleando por sus derechos en el Congreso Nacional. Yo les recomiendo a todos los argentinos que vayan al INTI . Lo que hacen es espectacular, supera la falsa dicotomía de Estado o empresa, esa estupidez en la que nos metieron las últimas generaciones de políticos que es una idiotez total y que no se sustenta en ningún país serio del mundo, porque no hay ningún Estado ni ninguna empresa que sobreviva sin su contraparte.

Ni qué hablar del Garrahan, de las universidades. Ni qué hablar -de vuelta- de cómo pensamos a la Argentina qué viene después de Milei. Yo creo que es una generación que defiende a la Argentina y a lo argentino, que crea que un modelo de desarrollo productivo no puede ser el RIGI. Porque el RIGI no es que no te da trabajo argentino. Aparte de eso, no te deja un puto dólar tampoco, no te deja maquinaria, no te deja ningún proceso productivo virtuoso. Es una corporación noruega que viene, revienta una montaña, se lleva todo y se va. Y no te dejó nada. No te dejó ni siquiera un dólar para que vos hagas el carry trade que hace Caputo con los amigos.

Yo quiero que haya empresas argentinas millonarias, quiero que los dueños de las empresas argentinas millonarias tributen en un esquema justo, progresivo, en el que el que más tiene, más pague, no como ahora que le eximen Bienes Personales con un costo del 0,2% del PBI, y después me dicen a mí que soy un degenerado fiscal porque defiendo a las universidades, que representan la mitad de eso. Es una locura. Es una psicopateada que no se corresponde y que ya va más a lo que viene después de Milei, que va a dejar este argumento de lo privado y de la realización de la empresa por sí sola por el piso, que es que Argentina necesita un Estado inteligente , emprendedor, como pasó a lo largo de todos los procesos productivos virtuosos de la historia de Argentina y del mundo.

El iPhone no hubiera sido posible sin GPS que es parte de un proceso o un experimento del Ministerio de Defensa de Estados Unidos, sin Internet que es parte del Ejército de Estados Unidos, sin los teléfonos que son parte de la Unión Soviética. Ni qué hablar de cómo hacen la batería. Las baterías se hacen con litio. Esos procesos de extracción se hacen todos en sociedades con Estados. Es imposible pensar en que la investigación y el desarrollo son solamente una empresa o incluso es imposible pensar que es solamente de un Estado.

Agustín Rombolá se postula como una renovación para la política argentina.

China tiene empresas líderes en distintos mercados, que son sustentadas por el Estado con mayor participación, pero que no dejan de tener un sector privado potentísimo, para tener el Estado que tienen. Creo que a eso vamos. Me parece que vamos a plantear esas discusiones. Yo soy muy optimista con el futuro de la Argentina porque creo que la generación de las Bullrich de la vida se termina y que los que venimos entendemos esto, lo tenemos claro. Falta que podamos construir un espacio un poco más ordenado y un poco más homogéneo a la hora de pensar estas cuestiones. Y está medio trillado, pero yo quiero un acuerdo de algunos puntos en donde digamos "muchachos, de acá no nos movemos".

Nunca más discutamos si las Islas Malvinas son argentinas o no; nunca más discutamos si las universidades públicas tienen que ser pagas o no; nunca más discutamos si el presupuesto en Salud o en Educación tiene que bajarse. Hay que poblar la Patagonia, por ejemplo. No puede ser que en Santa Cruz y en Río Negro viva la mitad o un 75% de la gente que vive en la Comuna 13. Algo mal estamos haciendo en nuestra planificación como país. Hay que pensarla y hay que acordarla rápido porque este gobierno está de salida y en el '27 va a haber que estar a la altura del quilombo .

Te fuiste del radicalismo que te vio nacer. ¿Qué pasó que dejó de representar todo tu ideal?

- Como separo al peronismo del PJ, puedo separar el radicalismo de la UCR. Una cosa es la energía desarrollista, institucionalista o productivista que puede tener una cultura política, se llame como se llame. Otra cosa es la institucionalidad. Creo que estamos en un contexto que también responde a lógicas globales, en donde los partidos tienen demasiadas barreras y demasiados problemas a la hora de representar más fielmente a la sociedad.

Y me parece que la UCR, que lamentablemente es uno de los casos más claros de Argentina, no puede contener en el mismo espacio a Martín Lousteau y a Alfredo Cornejo. No puede un senador del mismo bloque votar distinto a los otros senadores. ¿Cómo le explicás a la gente que hay dos bloques en la Cámara de Diputados que pertenecen al mismo partido? Y después se unen para algunas elecciones y se separan para otras.

Los votos radicales del Senado Nacional muchas veces no son en bloque.

Más cuando el lema es que se rompa y no se doble.

- El gran problema es que se dobló y no se rompió nunca más. Yo creo en algún punto que Argentina necesita transitar de manera más inteligente las tensiones en la política, que eso es el gran problema. Vengo con una bronca muy grande con el veto al aumento a los jubilados. Más allá que hay que ser muy hijo de puta para no aceptar 20 lucas más para un jubilado que gana 300 lucas, porque ellos ganan 5 palos, a mí lo que me satura y me saca de quicio es que son mujeres del espectáculo. Atrás de las cámaras del recinto se abrazan y dicen "bueno, viste cómo es la política". Y la verdad es que no, no está todo bien porque vos votás en contra de los jubilados está todo mal.

¿Eso significa que te voy a querer matar? No. Sí que no voy a querer formar parte de ningún espacio político como vos nunca más en la vida. Y cuando pedí la expulsión de Petri porque a las 48 horas de la elección cerró con Milei y se fue al Ministerio de Defensa, me dijeron "vos tenés que entender que en realidad de Mendoza". ¿Y qué terminó pasando en esta elección? ¿Qué hizo Petri ahora? Se desafilió del radicalismo y se afiliado en LLA, porque era el proceso lógico que había que afrontar una vez que tomaste una elección política de ese tipo. Y por no transitar las contradicciones y las tensiones de una manera clara y honesta se llega a lo que se llega.

Por eso cada vez te alejas más de la gente. Si está todo mal y no conseguís nada, lo mejor es darte la mano e irte a militar a otra cosa. Y creo que eso falta en Argentina: honestidad, transparencia, y creo que muchos también no pueden hacerlo. Cuando no podés caminar por la calle, quizá la culpa... Rodrigo Loredo, que va a la Cámara de Diputados y dice: "A mí me putean de los lados, debo estar haciendo las cosas bien". La verdad que no creo, Rodrigo. Me parece que estás un poco creído, sos un poco soberbio y yo me preguntaría por qué carajo me putea todo el mundo. Algo debo estar haciendo mal, si no puedo mirar a los ojos a la gente. Me parece que la política tiene que bajarse de esa soberbia y volver a escuchar a la gente. Y ahí, quizá, la participación aumente.