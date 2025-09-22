Martín Menem y la política de difundir fake news: "El regalito de Fuerza Patria"

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados e hijo dilecto del oficialismo libertario, volvió a ser el centro de las críticas en redes sociales después de difundir información falsa contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En un intento por instalar la idea de un "nuevo impuesto a las billeteras virtuales", el riojano reposteó la foto de un cartel que resultó ser viejo y manipulado. El material, originalmente publicado por el influencer libertario Fran Casaretto, mostraba un supuesto aviso en un local de empanadas que anunciaba un recargo por pagar con Mercado Pago.

Martín Menem, atrapado en su propia fake news contra Kicillof

Menem, sin tomarse el trabajo de verificarlo, lo compartió en su cuenta de X con el texto: "El regalito de Fuerza Patria". Sin embargo, la jugada le duró poco: usuarios de la red social revelaron que la foto era de 2022, que no correspondía a una casa de empanadas, sino a una farmacia, y que nada tenía que ver con una medida del gobierno bonaerense. La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) salió rápidamente a aclarar la situación, acusando a sectores libertarios de encabezar una "campaña de desinformación electoral". "Lo aclaramos con todas las letras: no hay ningún impuesto nuevo en la Provincia", publicó el organismo en sus redes sociales.

Martín Menem, atrapado en su propia fake news contra Kicillof

Según había explicado el organismo días después de las elecciones bonaerenses, desde el 1° de octubre las billeteras virtuales comenzarán a actuar como agentes de retención del impuesto a los Ingresos Brutos, pero solo para comerciantes, monotributistas o profesionales ya inscriptos en ese régimen. Es decir, no afecta al usuario común que usa la aplicación para pagar servicios, enviar dinero a un amigo o hacer compras personales. La medida, de hecho, apunta a equiparar la situación con los bancos: hasta ahora, quienes usaban una billetera virtual no sufrían retenciones que sí padecían los contribuyentes que operaban con cuentas bancarias.

Martín Menem, atrapado en su propia fake news contra Kicillof

Con el cambio, se busca igualar la carga fiscal, algo que ya aplican otras 19 provincias. El traspié de Menem no solo dejó al descubierto la fragilidad de su estrategia comunicacional, basada en replicar automáticamente cuentas libertarias sin verificación previa, sino que también lo convirtió en blanco de una avalancha de memes y burlas. Una vez más, el presidente de la Cámara baja quedó retratado como un vocero más de la desinformación digital, incapaz de sostener con datos una crítica política seria. En un contexto de crisis económica y desconfianza creciente hacia el oficialismo, la fallida operación mediática de Menem se suma a la larga lista de fake news que el oficialismo buscó instalar y que, lejos de desgastar a la oposición, terminan erosionando la credibilidad del propio Gobierno.