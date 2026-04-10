Más corrupción en ANDIS: los cuadernos de Calvete revelaron un nuevo "curro" de casi 80 millones

Los cuadernos del empresario Miguel Ángel Calvete comenzaron a dar nuevos frutos, en el marco de la investigación de la corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que conducían los ex funcionarios libertarios Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y que salpicó hasta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el famoso "3% ciento" de las coimas que presuntamente iban para ella de acuerdo a los audios filtrados cuando estalló el escándalo.

De acuerdo a la investigación impulsada por el fiscal federal Franco Picardi, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en el organismo "direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole", en un monto total de 75,5 millones de pesos.

En la casa de Ornella Calvete encontraron 700 mil dólares.

De acuerdo a lo publicado por Clarín, en el entramado hay más de 20 empresarios involucrados y más de 30 firmas que formaron parte, entre los que se encontraban las proveedoras de prótesis de alta gama, implantes cocleares y otros "dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud" que se "comercializaron de manera ilícita", los cuales gestiona todavía el Programa Incluir Salud.

Los elementos surgen de los cuadernos de Calvete, una de las patas más expuestas de la corrupción en la ANDIS, a partir de los mensajes que compartía con su hija Ornella, cuando hablaban abiertamente del entramado de coimas y desvíos voluntarios de fondos, previo a que hallaran 700 mil dólares en un allanamiento en su domicilio. Según el fiscal, allí se puede comprobar la existencia de "porcentajes que deben ser entregados a Miguel Ángel Calvete o terceras personas. Esas cifras menores representan el 20% de los números totales, porcentaje similar que Calvete solía recibir de cada firma a la cual le garantizaba adjudicaciones por parte de ANDIS".

Una de las imágenes de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete.

De acuerdo a la investigación, en los seis cuadernos hallados en la casa de Calvete padre se evidencian "un sinnúmero de situaciones, que van desde el modo en que debían realizarse las reuniones en su vivienda, hasta lo atinente a pagos a personas físicas y jurídicas, como así también quienes conformaban su círculo de allegados". Picardi también puso el foco en "Resposane Salud", una firma "que participaba en la categoría amputaciones, vinculada a Calvete pero en cuyos registros figuran otras personas como sus titulares" y que en los hechos sólo cotizó dos veces y fue invitada 28.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal, a través del Programa Incluir Salud, "los jefes de la organización criminal montaron allí un servicio ilícito de pagos permanentes para un determinado grupo empresarial, en perjuicio de las arcas del Estado y de la población destinataria de las políticas públicas de ANDIS". Para Picardi no hay discusión en relación a que hubo "una enorme trama de corrupción que, en la actualidad, cuenta con 19 personas procesadas y más de 20 personas sobre las cuales la Fiscalía ahora solicita su llamado a indagatoria".