Más mentiras descubiertas de Milei y Pettovello: la auditoria que aseguraba que "el 50% de los comedores no existía" era falsa

La auditoría que el Gobierno nacional había hecho para determinar que el 50% de los comedores populares que había al comienzo de su gestión no existían era falsa y nunca se hizo, de acuerdo a un pedido de información pública que hizo la diputada nacional Natalia Zaracho, en donde reconocieron la inexistencia de la pesquisa que el entonces jefe de Gabinete Nicolás Posse había señalado como real en una exposición en el Congreso de la Nación.

La diputada cartonera recibió una respuesta del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello y en esta reconocieron que la auditoría "resulta ser inexistente". La respuesta se hizo esperar, ya que el pedido tiene fecha del 16 de mayo de 2024, un día después de que Posse hiciera esa falsa información frente a los legisladores nacionales. "Casi el 50 por ciento de los comedores no existían", había asegurado el ex funcionario.

La diputada nacional Natalia Zaracho.

Tras la información brindada, Zaracho se metió en una judicialización por la negativa que recibió a recibir la supuesta auditoría. Tras que la Justicia falle a favor de ella, Pettovello debió confesar la verdad: que ella y el presidente Javier Milei habían mentido, al igual que Posse, una de las primeras víctimas de la interna libertaria.

"Por la presente vengo a solicitar copia del Informe de la auditoría a que hace referencia el señor Jefe de Gabinete Nicolás Posse en su presentación del Informe de Gestión ante esta Cámara de Diputados de fecha 15/05/2024, en el que mencionan que, producto de dicha auditoría, detectaron que casi el 50% de los comedores no existían, menciona que en muchos casos presentaban direcciones donde nunca había funcionado un comedor y en muchos habían funcionado mucho tiempo atrás", solicitó Zaracho en su presentación, de acuerdo a lo que registró El Destape.

El ex jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Posse había dado por ciertas las falsas auditoría realizadas, que sirvieron para dejar de atender las necesidades básicas de miles de argentinos. "Ha salido en los diarios, en estos días, lo que ha ocurrido con esas auditorías: casi el 50 por ciento de los comedores no existían, incluso, en muchos casos, presentaban direcciones donde nunca funcionó un comedor y, en otros casos, donde los comedores habían funcionado mucho tiempo atrás", mintió Posse de acuerdo a la versión taquigráfica de su intervención en el Parlamento.

Lo más perverso de Pettovello fue la justificación a la mentira, bajo el parámetro de que "la referencia genérica a 'auditoría' comporta una interpretación gramatical realizada por el entonces Jefe de Gabinete, la cual se refiere a las acciones de control propias de los órganos a cargo de la ejecución de las políticas públicas y no a un informe de auditoría con los alcances previstos en la Ley N° 24.156" de Administración Financiera.

Javier Milei y Sandra Pettovello.

Según el Ministerio de Capital Humano, fueron "supervisiones y/o verificaciones territoriales" las que realizaron, las cuales "no se corresponden metodológica ni teleológicamente con los Informes de Auditoría". Fue por estas "investigaciones" que decidieron "denegar parcialmente la solicitud de acceso a la información pública interpuesta, en cuanto al 'Informe de Auditoría' al que se alude, ya que la misma resulta ser inexistente".

Aunque esas no fueron las palabras de Posse. "En febrero del año 2024 se puso en marcha un relevamiento de los efectores que habían solicitado la inscripción al RENACOM; que actualmente se encuentra en curso. Entre el 7 de febrero de 2024 y el 5 de abril de 2024 se relevó un total de 2.193 espacios, de los cuales 1.161 pudieron ser identificados como comedores o merenderos (entre ellos, 12 comedores cuya existencia se verificó pero que no pudieron ser relevados y para los que se programó una nueva visita). Entre los 1.032 comedores que no pudieron ser identificados como tales el 33% no funciona más como comedor o merendero; en el 25% de los casos los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos); y en casi el 16% de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero", había explicado.

La mentira no se queda ahí. Ya que los espacios que relevó no significan el 50% de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Comedores Comunitarios (RENACOM), donde figuraban más de 35.000 inscriptos. Esto significa que el supuesto relevamiento de "un total de 2.193 espacios" inexistentes sólo representa el 6% del total. Este número se achica aún más, si se interpreta que la mitad de estos no existía. Sí, la cifra sería de un 3%.