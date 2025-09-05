Sin anestesia, Nelson Castro destapó lo peor de Milei y confirmó que tiene "una relación patológica" con Karina

El reconocido periodista Nelson Castro lanzó una serie de declaraciones que impactaron de lleno en Casa Rosada pero que no sorprendieron para nada entre los detractores del gobierno de las fuerzas del cielo comandadas por el exótico y neurodivergente Javier Milei.

Durante su programa en Radio Rivadavia, Castro abordó de manera directa los "problemas psíquicos" del presidente Milei, así como la peculiar relación que este mantiene con su hermana y Secretaria General de la Nación, Karina Milei.

Javier y Karina Milei

Las palabras del periodista, cargadas de preocupación y sorpresa, pusieron sobre la mesa las cartas del estado emocional y psicológico del mandatario en medio de una profunda crisis económica que se da a apenas 48 horas de una de las elecciones más importantes del país, las de la provincia de Buenos Aires.

"Venimos hablando nosotros desde el comienzo de esta patología psíquica del presidente de la República. Empieza a ser un tema en el mundo de los negocios y las finanzas, empieza a verse ", afirmó el periodista de guerra, dejando entrever que la situación podría estar afectando no solo el funcionamiento interno del Gobierno, sino también la percepción internacional sobre la estabilidad política y económica de Argentina.

El periodista no se detuvo allí. Con un tono serio y reflexivo, agregó: "Nos damos cuenta que efectivamente es así, con una relación patológica entre el presidente de la República y su hermana . Esto está pesando en el Gobierno. No es un hecho casual", dijo en tono atónito.

La comparación que hizo Castro con figuras históricas fue particularmente impactante. Recordando al ex primer ministro británico Winston Churchill, el periodista comentó: "Cuando muere Churchill, su destacado médico publica al año una memoria y cuenta cómo era. Entonces, la gente lo criticó antes de leer el libro. Hasta que lo leyó. Cuando lo leyó dijo ' ¿en manos de quién estuvimos? '". Esta analogía, aunque indirecta, sugiere que el liderazgo de Milei afecta -y demasiado- a la realidad política argentina que se ve afectada por discursos de odio y una marcada virulencia en las políticas públicas que llegaron para desfinanciar y destruir el Estado argentino.

El periodista comparó a Milei con el ex primer ministro británico Winston Churchill

En su análisis, Nelson Castro insistió en la gravedad del asunto de la salud mental del presidente Javier Milei: "Atenti con esto, porque es un tema de extrema sensibilidad que lo demuestra en los hechos. Estamos ante un presidente de la República con un problema psíquico importante en cuanto a comportamiento y conducta", dijo el periodista históricamente alineado con el Grupo Clarín.