Massa recorta y se impone en la última medición: el desgaste de Milei achica la brecha en un escenario contrafactual de balotaje

Un estudio de las consultoras Alaska y Trespuntozero difundido en redes sociales mostró un "escenario contrafactual" de balotaje entre el presidente Javier Milei y el ex ministro de Economía Sergio Massa, con una serie mensual de intención de voto entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, con proyección de voto en blanco e indecisos. En la placa se observa una evolución de las preferencias donde se grafican dos líneas, una para Milei y otra para Massa, con variaciones porcentuales a lo largo de 27 mediciones mensuales.

La imagen de Milei se desgasta

De acuerdo con la gráfica, Massa hoy le ganaría un balotaje a Javier Milei según la evolución de la serie. El dato no es aislado ni coyuntural, marca un cambio de tendencia. Massa aparece por encima hacia el final del período como resultado de un crecimiento sostenido, mientras que Milei muestra un retroceso gradual. Es el resultado de un proceso acumulativo donde cada pequeña caída del oficialismo fue acompañada por una mejora opositora, hasta revertir la relación de fuerzas.

El trasfondo de este movimiento está en el desgaste del gobierno: el temor al desempleo, la caída del poder adquisitivo, los salarios bajos, el cierre de empresas y las dificultades económicas cotidianas erosionan la imagen presidencial. A eso se suman conflictos sensibles (como la situación de jubilados y personas con discapacidad, tensiones en educación y salud) y episodios de ruido político, desde el caso $Libra hasta cuestionamientos a figuras como Manuel Adorni, configurando un contexto donde Massa logra capitalizar el voto que busca ponerle un límite al oficialismo.

Este escenario se construye sobre la dinámica previa del gráfico. Durante 2024 y buena parte de 2025, Milei sostuvo una ventaja relativamente estable (en torno al 51% y con picos cercanos al 56%), aunque sin lograr consolidarla como una hegemonía. En paralelo, Massa partió de un piso cercano al 44% y fue recortando la distancia de manera constante hasta alcanzar la paridad y luego superarlo.