Milei apuntó contra CFK y Kicillof en la cadena y demostró su enojo con el fallo: "Expropiar está mal"

El presidente de la Nación, Javier Milei, habló en cadena nacional para referirse al fallo histórico favorable a la Argentina en la Justicia estadounidense en relación a YPF -el cual atribuyó a su gestión- y volvió a apuntar contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, cuestionó la expropiación lograda, sin importar que haya favorecido al país, y aseguró que presentará un proyecto para derogar la Ley de Expropiaciones, tras igualar el hecho con un mero robo.

Mientras que el mandatario, que habló con su Gabinete alrededor y con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a su diestra, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a su siniestra, adjudicó el fallo "a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno" que "logró torcer el destino", también cuestionó la expropiación realizada durante el segundo mandato de CFK.

"Hoy es un día de festejo y alegría para los argentinos de bien porque nos sacamos de encima la Espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista", señaló Milei. "Incluso hoy hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido. Hablo de CFK y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado", rechazó después.

"Estos personajes nos hundieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo. Mucho más de lo que está el país en condiciones de pagar. Nos podría haber dejado sin YPF y con un Estado fundido", aseguró el líder de La Libertad Avanza (LLA). "Es importante considerar el precio inconmensurable que la Argentina pagó por esta irresponsabilidad en términos de riesgo país, tasa de interés y menor crecimiento económico", consideró enseguida.

YPF y la victoria en un juicio histórico.

Por otro lado, y casi como en un hecho de desconocimiento del fallo favorable, apuntó contra las expropiaciones. "Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal porque robar está mal. Quebrar este principio nos costó aproximadamente 12 años de falta de inversiones, por culpa del juicio en curso. Es decir: menos empresas, menos trabajo, más pobreza y más indigencia", afirmó.

La solución al juicio que remarcó con histórico estuvo cargada de contradicciones: "Hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, para que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida. Para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país. También quisiera aclarar que el hecho de que estemos arreglando el desastre que nos dejaron, no significa bajo ningún punto de vista que tal desastre no existiera. Todos lo sabemos muy bien".

Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner fueron los principales apuntados por Milei en su cadena.

"El populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo, quedar bien frente a las cámaras, pero le envía señales al resto del mundo y trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo, porque pone en jaque los cimientos legales sobre los que se sustentan todas las inversiones en el país", explicó Milei. "Lo que parecía imposible nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron con nuestro futuro. Nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos", agregó.

El Presidente continuó su discurso ofensivo contra la oposición peronista y apuntó contra "todos los que se llenan la boca hablando de soberanía y de desarrollo de los sectores estratégicos y del interés nacional" en el sentido de que "la mejor forma de defenderlos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica".