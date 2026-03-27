"Gorda comunista" y "un cáncer": un funcionario libertario de Tucumán fue cruzado tras atacar a Mercedes Sosa

Los familiares de Mercedes Sosa respondieron con altura a los ataques que realizó el coordinador de Radio Nacional Tucumán y referente de La Libertad Avanza (LLA) en esa provincia, Enzo Ferreira, luego de que conocieron tuits que realizó desde su cuenta personal de X (ex Twitter) en relación a la icónica artista, a quien calificó de "gorda comunista" y como "un cáncer", en posteos que aseguró que se trataban de "piezas de humor negro".

"Enzo Ferreira usa palabras a modo de insulto, palabras que no son insultos, que no deberían serlo, pero las usa así como un fiel representante del partido que representa. Él es uno de los referentes de LLA en Tucumán, pero además de aportar a los discursos de odio, lo grave acá es que Enzo Ferreira es un funcionario público porque es el coordinador de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, justamente", señaló Maby Sosa, sobrina de la cantante, en un posteo de Instagram.

"No es la primera vez que la derecha ataca una figura popular, ataca a una artista mujer. En este caso, como familia además de sentirnos agraviados por el intento de insulto", recordó Maby. "Insisto: ser comunista no es ningún insulto, pero, más allá de eso, nos interesa dejar expuesta la gravedad que tiene el hecho de que esta persona sea un funcionario público y que esté además al frente de Radio Nacional, la radio que lleva el nombre Mercedes Sosa", añadió.

Claudio Sosa, otro sobrino de Mercedes y también artista y cantor, reconoció en una publicación de la misma red social que trató "de digerir durante todo el día el insulto" contra su tía, que emitió Ferreira. "No está ya para defenderse, porque muchos de estos no podrían ni siquiera sostener su mirada, pero sigue siendo tan grande que genera la impotencia en esta gente de no poder borrarla, desaparecerla (término que ellos adoran). A la vez somos muchos y muchas que seguimos creyendo en su canto y en la belleza musical y poética que nos dejó", señaló.

Ferreira, por su parte, deslizó que todo se trata de "humor negro". "Un loco que no sé quién es salió en un medio pautado a ¿carpetearme? con tuits funables. Sacó grandes piezas de humor negro que los tuiteros entienden bien. Desde el mediodía que estoy a los jijazos. Gracias quien quiera que seas, me hiciste el día. TMAP", remarcó en su cuenta de X. "Encima dice 'salieron a la luz'. No, boludo, están a la vista todos porque es mi cuenta de Twitter. No estás descifrando el código Da Vinci. Limitado", cerró.

Entre los tuits en los cuales lo expusieron se ve uno en el que dice "esta gorda fue un cáncer" y otro en el que se refería a ella como "la gorda comunista de la negra Sosa o el indio Solari", aunque también hubo otros cargados de racismo, xenofobia y discriminación, como los que mostraron en el streaming TR en el cual dieron trascendencia las lamentables actitudes de un funcionario que, en este instante, tambalea en el cargo por sus declaraciones.