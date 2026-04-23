Apagón meteorológico: el paro en el Servicio Meteorológico Nacional dejará al país sin información clave durante siete horas

El sistema aerocomercial argentino se prepara para una jornada que podría marcar un antes y un después. No por una tormenta ni por un fenómeno climático extremo, sino por la ausencia total de información meteorológica oficial. Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizará un "apagón informativo" de siete horas en el marco de un conflicto laboral que ya escaló a niveles inéditos. La medida, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se extenderá entre las 5 y las 12 del mediodía y responde a una ola de despidos que alcanzó a 140 trabajadores del organismo.

Servicio Meteorológico Nacional en alerta máxima

Durante ese período, dejarán de emitirse pronósticos, alertas y reportes, un insumo esencial para la seguridad aérea, marítima y fluvial. Desde el propio sector aeronáutico reconocen que se trata de una situación sin antecedentes. "Nunca ocurrió algo así. Sin información meteorológica pueden verse afectadas las operaciones", admitió un directivo del sector. La gravedad del conflicto reside en un sistema tensionado, con menos recursos y sin una estrategia clara frente a la reducción de personal. Desde el SMN advierten que los despidos ya afectan la operatividad cotidiana, con menos monitoreo y recortes en la producción de datos.

En ese contexto, el apagón no aparece como un hecho aislado, sino como la consecuencia de un deterioro progresivo. "Es la primera vez que tiene lugar una medida de esta naturaleza en los 153 años de historia del Servicio Meteorológico, lo que muestra la gravedad extrema de la situación", señaló Carla Gulizia, presidenta del Centro Argentino de Meteorólogos. El Gobierno, por su parte, opta por desentenderse del conflicto. Desde el Ministerio de Defensa -del que depende el organismo- reducen el episodio a "un paro de ATE" y, aunque mencionan la obligación de garantizar servicios mínimos, descartan la posibilidad de dictar la conciliación obligatoria.

Desde el gremio, en cambio, apuntan directamente contra el Ejecutivo. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue contundente: "Mañana habrá un apagón informático por el paro de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional. Los aviones no podrán volar o estará comprometida la seguridad de todas las operaciones. Vamos a resistir el intento de VACIAMIENTO de este servicio ni que pretendan DESPEDIR a 240 trabajadores. No vamos a permitir que se cierren las estaciones meteorológicas que existen en nuestro país porque eso PERJUDICARÁ DE MANERA DIRECTA A TODA LA POBLACIÓN. Las alertas tempranas que se emiten han permitido salvar decenas de miles de vidas".

AHORA!!

MAÑANA HABRÁ UN APAGÓN INFORMÁTICO POR EL PARO DE ATE EN EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL!!



LOS AVIONES NO PODRÁN VOLAR O ESTARÁ COMPROMETIDA LA SEGURIDAD DE TODAS LAS OPERACIONES!!



Vamos a resistir el intento de VACIAMIENTO de este servicio ni que pretendan DESPEDIR... pic.twitter.com/QBUaZuAjSV — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 23, 2026

En ese sentido, el gremialista advirtió que "el Servicio cuenta con MENOR CANTIDAD DE PERSONAL aún que la planta óptima definida por las propias autoridades del Gobierno". "LA SOCIEDAD ESTÁ DE NUESTRO LADO y vamos a resistir este nuevo ataque. Tiene que quedar claro que la RESPONSABILIDAD por los inconvenientes que genere la medida de fuerza recae exclusivamente sobre el GOBIERNO NACIONAL", remató. La Organización Meteorológica Mundial sostiene que la información del tiempo es crítica para todas las etapas de un vuelo, desde la planificación hasta el aterrizaje. Sin esos datos, las aerolíneas deberán operar con márgenes de seguridad más amplios, lo que podría traducirse en demoras, reprogramaciones y un efecto dominó en toda la red de transporte. El impacto también alcanzará al transporte fluvial: sin informes meteorológicos oficiales, ferris y buques comerciales no podrán zarpar, afectando rutas clave como Buenos Aires-Colonia y Buenos Aires-Montevideo.