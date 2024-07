"Me llevaron engañado": la insólita explicación de Joni Viale por una de sus trasnochadas con Milei en Olivos

El domingo tres de marzo no fue un día más en la vida de Jonatan Viale. Emocionado y orgulloso por la invitación de Javier Milei a mantener un "off" en la residencia de Olivos, el hijo de Mauro Viale se puso su mejor traje, metió perfume importado y se presentó en el famoso portón verde para sacarse las ganas con Javo.

Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Al ingresar al chalet privado del presidente, Viale no pudo ocultar su sorpresa al darse cuenta de que era sólo un invitado más al ágape libertario. Desorientado, miró a su alrededor y se encontró con caras como la de Sandra Pettovello (que esa noche no regresó a su hogar y la pasó en Olivos) y la de Alberto Benegas Lynch, "Berty" para los amigos.

Hasta ahí, el ego del hijo de Mauro -que fue el primero en llegar a las 20.01- se derrumbó cuando sólo dos minutos después vio ingresar a su colega, el economista y columnista del diario La Nación Juan Carlos De Pablo. Pero ese no sería el único trago amargo para Joni. Cuatro minutos después hizo lo propio Esteban Trebucq y tras él, ya a las ocho y media de lanoche, se abrieron las puertas para que desfile Horacio Cabak.

💣Bombita: Viale es uno de los pocos integrantes del reducido grupo de periodistas a los que Milei les permite entrevistarlo que puso como condición hacerlo sin acompañantes. Trebucq, Luis Majul y Pablo Rossi ponderan la "exclusiva" y se bancan sentarse cual mosqueteros en el despacho presidencial.

Seis minutos después, tal vez demorada por su por entonces novio Rolando Barbano, la primera candidata para hacerse cargo de la vocería del Gobierno también hizo su ingreso triunfal. Ya con Marina Calabró presente, los invitados entendieron que el "mano a mano" que les había prometido Milei fue una absoluta mentira.

"Fui a Olivos engañado", reconoció en su programa de radio el hijo de Mauro Viale, más de un mes después de que estallara la polémica por los encuentros del presidente con sus autodenominados "amigos periodistas" en la residencia presidencial y en horas de la madrugada. "A mí me habían dicho que iba a ser un off con el presidente", sumó.

Javier Milei y Jonatan Viale en el despacho presidencial de Casa Rosada

Lejos de haberle perdonado a Milei la "junta de ganado", Viale manifestó su malestar al aire: "De golpe estaban Trebucq, Marina Calabró, Horacio Cabak, Pettovello. Era un off gigante, eran doscientos mil, claramente no era un off".

"En un momento, nos dicen: 'El presidente va a ver ópera y hay que ir al microcine'. En ese momento dije: '¿Qué? ¿Por qué hay que ir a ver ópera al microcine?'. Y me dijeron: 'Y sí, porque el presidente quiere ver ópera en el microcine'".

Del pase también participó Marcelo Longobardi, uno de los periodistas más perseguidos y castigados por el presidente y la horda de trolls que maneja en redes sociales. "¿Y viste la ópera?", indagó y expuso así la falta de conocimiento del hijo de Mauro Viale en el tema. Sólo recordó que escuchó cantar a Luciano Pavarotti.