Mentira la verdad: un informe técnico complica la versión de Milei sobre la criptoestafa de $Libra

Un reciente informe técnico preliminar realizado por un organismo especializado en cibercrimen de la Policía Federal pone en jaque la única explicación ofrecida por el presidente Javier Milei en relación con su promoción e implicancia en el caso de la criptomoneda $Libra, señalada como parte de un esquema de estafa.

El documento, que ya forma parte del expediente judicial, revela que $Libra no estaba enlistada en ninguna plataforma centralizada de compra al momento de su lanzamiento y, en la misma línea se detalla que un único actor tenía el "control primario absoluto" sobre los mil millones de unidades creadas el 14 de febrero de 2025, exactamente a las 18:38 horas.

Javier Milei

Ahora bien ,según el informe, esta cuenta fue identificada como una billetera fundacional controlada por el equipo liderado por Hayden Davis, nombre que surgió repetidamente en la investigación. Cuando estalló el escándalo, tras el desplome inmediato de la criptomoneda y la pérdida masiva de fondos por parte de los inversores, Milei intentó justificar su participación alegando que había promovido un activo que "era público".

Sin embargo, nunca explicó cómo obtuvo el contrato alfanumérico de 44 caracteres necesario para adquirir una moneda que aún no figuraba en ninguna plataforma y que, según los registros, había sido creada apenas 23 minutos antes de su publicación en redes sociales .

Javier Milei y Hayden Davis en una nueva foto filtrada

En una entrevista posterior, el Jefe de Estado se refirió a los afectados como "operadores de la volatilidad" y sostuvo que solo personas "hiper especializadas" y "recontra interiorizadas" podrían haber adquirido el activo.

No obstante, el informe policial señala textualmente: "Al momento de la publicación del token, el mismo no se encuentra enlistado en exchanges centralizados, por lo cual los usuarios para el acceso inicial, dependen de la información lanzada del proyecto , o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución".

Javier Milei promocionando $Libra

Cabe destacar que la única plataforma local que ofreció $Libra como opción de compra fue Ripio, pero esto ocurrió recién a las 21:40 horas, más de dos horas después del tuit que promocionó el presidente en su cuenta de X oficial.

El informe también respalda las declaraciones previas del experto en criptomonedas Fernando Molina, quien aseguró ante la Cámara de Diputados que el código del token no estaba disponible en internet a las 19:01, momento exacto en que Milei publicó su tuit.

Javier Milei

Por si fuera poco, un peritaje sobre el teléfono de Mauricio Novelli, señalado como el lobista que habría presentado la propuesta al mandatario, revela que Milei mantuvo comunicación directa con él antes y después de la publicación.

En ese momento, Novelli se encontraba en Texas reunido con Hayden Davis. En declaraciones previas al medio Clarín, Novelli afirmó: "No me hagan el enemigo público número 1. No es que yo lo hackeé o algo. Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono", dijo sin muchas vueltas.

Javier Milei y Mauricio Novelli