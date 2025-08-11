Miente, miente que algo quedará: Adorni y Milei compartieron una fake news sobre Kicillof y fingieron demencia

Un nuevo papelón protagonizaron el presidente de la Nación, Javier Milei, y su vocero, Manuel Adorni, tras compartir en redes sociales un video del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, editado de forma intencional para cambiar el significado de una frase que dijo en el marco de una entrevista que brindó. Allí supuestamente decía que no el peronismo "no tiene una propuesta" y que "habría que buscarla", pero la frase está sacada de contexto.

"Hoy yo no tengo una propuesta. Me parece que tenemos que buscarla", fue la frase exacta de Kicillof ante la pregunta que recibió por parte de Nazarena Lomagno en Futurock: "Más que decirle a Milei 'esto no', ¿qué dice el peronismo 'esto sí'?". Lo cierto es que el mandatario bonaerense compartió la verdadera respuesta, que era totalmente diferente a lo que compartieron los funcionarios.

Javier Milei y Manuel Adorni

"Lo que dice el peronismo te diría son las prioridades, los objetivos. Puedo empezar por soberanía, independencia, justicia social. Esas son una batería de cuestiones que están en juego con el plan de Milei. Después crear trabajo y que haya condiciones que sean dignas, y que haya salario", comenzó la respuesta de Kicillof.

"Después, las medidas en concreto, con respecto a cuestiones tan graves como una deuda impagable que nos deja (Mauricio) Macri, que no se soluciona durante el gobierno de Alberto, que ahora potencia Milei. El vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como gendarme de la política económica para darte el financiamiento del próximo vencimiento. Son cuestiones muy profundas. Si vos me decís qué vamos a discutir ahora en este momento, en el 25, de cara a Milei y esta elección de septiembre y octubre, lo que hay que haces es ponerle un freno a estas políticas", completó el gobernador.

En el posteo que compartió Kicillof en su cuenta de X (ex Twitter), aprovechó para reflexionar en relación a lo ocurrido y vincularlo con algunos hechos políticos de las últimas semanas, como la foto de 'Kirchnerismo nunca más' hecha en Villa Celina para lanzar la campaña libertaria y del PRO.

"Inauguraron su campaña (lo único que inauguraron en casi dos años) yendo escondidos a pasar 20 minutos en La Matanza para sacarse una foto berreta de marketing. Ahora empiezan con las mentiras digitales, los videos fabricados y la campaña roñosa en las redes. Su especialidad", señaló. "Pero las mentiras de Milei y su 'inteligencia artificial' no tapan la realidad. El próximo 7 de septiembre, en la provincia de Buenos Aires le vamos contestar en las urnas", cerró.

Manuel Adorni llevó facturas a la mesa en la que votó y le bajó el precio a las fake news.

La anterior oportunidad en la que el vocero compartió un video alterado por inteligencia artificial fue para las elecciones porteñas de medio término que significaron la puntada fatal para la historia del PRO. Allí el famoso video de Macri informando que bajaba la candidatura de Silvia Lospennato para que no gane el kichnerismo fue el debate del domingo y toda la semana siguiente.

"No hay que hacer tanto escándalo, todos pasamos por fake news", contestó mientras iba a votar con facturas para los fiscales. "Está lleno en todos lados de fake news, también había videos de otras fuerzas, lo deseable es que eso no pase", consideró después, aunque reveló como "repudiable" que acusen a su "fuerza de impulsar el video".