El presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei reafirmó su alineamiento político con Estados Unidos, particularmente con la gestión republicana de Donald Trump, mientras mantiene una postura crítica hacia Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo, su decisión de no romper los lazos comerciales con China genera una paradoja que no pasa desapercibida ni siquiera para los más distraídos.

En declaraciones al canal de streaming Neura, Milei expresó su apoyo a la captura del presidente venezolano Maduro, calificando al chavismo como un "narcoestado terrorista" con supuestos vínculos con Irán, Hezbollah, Hamas, el ELN y las FARC.

Trump - Milei

Asimismo, justificó el control estadounidense sobre el petróleo venezolano como una estrategia para "cortarle el suministro a los comunistas". Según el mandatario, "usaban la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico y el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso".

Milei no escatimó críticas hacia sectores de izquierda que cuestionan estas acciones: "Es una estupidez que sectores de la política cuestionen que el país norteamericano se quiere apropiar del petróleo porque lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones", afirmó.

Maduro fue trasladado para escuchar los cargos en su contra

Además, consideró que "no hay nada más ridículo que ver a un zurdo que está mal por festejar la caída del dictador" y señaló que "los que vivieron el comunismo lo odian. Solamente lo aman los zurdos con OSDE".

Sin embargo, en un contraste notable con su discurso ideológico, Milei dejó en claro que no romperá relaciones comerciales con China, a pesar de que esta nación opera bajo un régimen socialista unipartidista que está lejos de alinearse con sus principios de ultraderecha. " No voy a romper los lazos comerciales con China ", sostuvo tajantemente, señalando que incluso Estados Unidos mantiene vínculos económicos con el gigante asiático.

Mientras Milei se presenta como un férreo defensor del libre mercado y crítico del socialismo, su decisión de mantener acuerdos comerciales con China parece responder más a consideraciones pragmáticas que ideológicas. Según él, la alianza con Estados Unidos es "geopolítica y no comercial", dejando margen para continuar las relaciones económicas con Beijing.

Javier Milei también aprovechó para remarcar las diferencias entre los venezolanos que celebraron la captura de Maduro y los sectores de izquierda que se manifestaron en contra. "No tenemos que dejar de lado el tema de la violación de los derechos humanos y la tortura. Lo que es el Helicoide. Tampoco se olviden que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo", subrayó.