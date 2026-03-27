De YPF al ring de boxeo: Navarro apuró al libertario Romo y este lo cruzó por "pautero"

El fallo favorable para la Argentina en relación a la expropiación de YPF generó fuertes idas y vueltas en lo más alto de la política nacional, con insultos por parte del presidente Javier Milei al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En esferas más bajas también hubo peleas virtuales, como la que protagonizaron el periodista Roberto Navarro y el presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo.

Todo comenzó a partir de un tuit del conductor de El Destape Ari Lijalad, quien se había pronunciado respecto a la noticia del día. "La clave del juicio YPF es esta: la expropiación del 51% la decidió el Congreso, bajo las leyes argentinas, donde una ley está por encima de un estatuto de una empresa privada y, por ende, no hay nada que reclamar, y menos por un fondo buitre en EEUU", escribió en su cuenta de X (ex Twitter).

La pelea en X entre Agustín Romo y Roberto Navarro.

Romo, por su parte, aprovechó el posteo para contraatacar con insultos -algo que caracteriza al aparato político libertario- al trabajador de prensa. "Este boludo no sabe inglés. No tenían razón un carajo, hicieron todo mal. Es incalculable el daño que representó para la Argentina. Años de ostracismo en los mercados y de inversiones que dejaron de venir por culpa de ustedes, manga de burros", disparó.

La conclusión despertó la solidaridad de Navarro, quien además es el dueño de El Destape y todo el ecosistema de medios que orbita alrededor. "Hola, Romo. Sabés que ya me estoy cansando de tus insultos por X. Si sos tan guapo, ¿por qué no venís a insultar en la cara?", lo cruzó, cansado de las agresiones virtuales contra los suyos

Agustín Romo junto a Javier Milei.

El contraataque de Romo fue mucho más directo y con una agresión mucho más fuerte que la que había soltado hasta el momento, ya que decidió despertar la duda a su alrededor y vincularlo a la figura de traidor. "Hubieras pasado por la oficina cuando viniste a Rosada hace poco, pautero de mierda", cuestionó el legislador bonaerense, con una imagen del periodista cerca de la Casa de Gobierno, ya viralizada meses atrás.

Lo cierto es que desde el gobierno de LLA, que tanto atacó a los medios de comunicación por "pauteros" antes de llegar a la administración pública, nunca abandonaron la práctica de financiar empresas periodísticas, aunque lo hicieron con aportes triangulados a través de empresas estatales, como para que las cuentas no salgan de las gestiones locales y nacionales, sin importar de que en los hechos todas salgan de los impuestos.