Milei y Caputo, entre la victimización y la amenaza: las redes como refugio ante otro posible revés en el Senado

La estrategia del gobierno libertario frente a un nuevo revés legislativo volvió a quedar reducida a los posteos incendiarios en X, donde el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se lanzaron a acusar a la oposición de conspirar contra la estabilidad del país. "En el Partido del Estado tenés a los kukas y a los 'antikukas' que votan igual que los kukas pero disfrazados de republicanos. Votar a cualquiera de las versiones del Partido del Estado es votar que tus hijos se vayan para Ezeiza. Ya lo vivimos eso. Ya sabemos cómo termina. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!", escribió el mandatario.

La publicación de Javier Milei

Su posteo llega minutos antes de que arranque la sesión en el Senado en busca de rechazar el veto al proyecto de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y luego de que la oposición en Diputados insistiera con la emergencia pediátrica y el blindaje presupuestario de las universidades públicas, dos reveses que dejaron tambaleando a la Casa Rosada. La publicación, en tono casi electoral, intentó disfrazar la debilidad parlamentaria del oficialismo con una consigna grandilocuente, pero terminó revelando la soledad política de un presidente que insiste en dividir al país entre "libertarios" y "enemigos del pueblo".

La desesperación de Caputo en las redes sociales

A su lado, el ministro Caputo, presentado alguna vez como el "Messi de las finanzas", también apeló a la épica digital. "El congreso insistirá hoy en romper el equilibrio fiscal. Todos sabemos a esta altura que lo que están tratando de hacer es voltear al presidente que salvó al país de caer en la peor crisis de su historia. Solo quieren recuperar su negocio y para ello están dispuestos a todo. Como ciudadanos, hay una única y muy eficaz herramienta de defensa: el voto. Usémosla este octubre", sentenció.

El mensaje de Caputo, además de mostrar un desprecio explícito por la división de poderes, buscó instalar la idea de que la resistencia parlamentaria no es un contrapeso democrático sino un intento de "golpe blando" contra Milei. La apelación al voto de octubre como "defensa" terminó de confirmar que el Gobierno concibe al Congreso no como un espacio de diálogo, sino como un obstáculo a sortear en su campaña permanente en la ratificación del ajuste descontrolado en pos del "equilibrio fiscal".

Así quedó la votación que rechazó el veto para presupuesto en salud

Mientras tanto, en el Senado, el oficialismo se encamina a perder por goleada la votación sobre los ATN, una iniciativa que había sido impulsada originalmente por los propios gobernadores y que ya había recibido 56 votos afirmativos contra apenas uno en contra en su aprobación inicial. Con ese antecedente, los esfuerzos de Balcarce 50 para recomponer vínculos o seducir a aliados circunstanciales resultaron, otra vez, inútiles.