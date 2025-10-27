Big Bang! News
Más
Show
Del chimento al Congreso

Virginia Gallardo celebró su triunfo y confesó: "No se puede saber de todo, se trata de ser idóneo"

La ex vedette cumple el sueño de los libertarios y consiguió un lugar en Diputados.

27 Octubre de 2025 16:32
Virginia Gallardo
Virginia Gallardo

Tras las elecciones legislativas, Virginia Gallardo celebró su triunfo como diputada nacional por Corrientes en un móvil con Mujeres Argentinas, programa que abandonó como panelista para meterse de lleno en su carrera política.

La ex vedette confesó qué fue lo primero que se le vino a la cabeza tras ser elegida para ocupar una banca en el Congreso: "Ha sido todo tan vertiginoso para mí como la Argentina en la que vivimos. De un día para el otro me encontré con un nuevo proyecto y en un mes y medio ganamos y entramos. Era muy difícil prever este resultado", comenzó. 

Virginia Gallardo
Virginia Gallardo  celebró su triunfo como diputada nacional por Corrientes

Con una sonrisa que no se le puede borrar de la cara por el presente resultado, Virginia también recordó que su partido no venía de buenas elecciones por lo que la incertidumbre fue protagonista de su domingo: "Nosotros veníamos de una elección a gobernador con un partido nuevo, era la primera vez que competíamos con partido propio. No habíamos tenido los mejores resultados y el gobernador tiene una imagen muy alta, así que las posibilidades de entrar eran casi nulas. Si entrábamos terceros era un batacazo, pero hasta las nueve de la noche peleábamos el primer puesto. Perdimos por un punto. Fue una locura", dijo Gallardo. 

La ahora funcionaria resaltó un Corrientes difícil por los antecedentes políticos al mismo tiempo que quiso agradecer al presidente: "Quiero aprovechar para agradecer por la confianza, tanto a Javier Milei como al partido, porque era algo impensado", comenzó y siguió escudándose de  antemano que es un camino nuevo para ella: "Fue todo muy novedoso para los comunicadores también, pero yo confiaba porque soy de acá, crecí en este lugar, recorrí toda mi provincia por trabajo y, aunque después me fui a Buenos Aires, siempre seguí representando a mi tierra".

Euforia financiera tras el triunfo de Milei: el dólar cayó y los bonos se dispararon en Wall Street
Lee también

Los mercados celebran Euforia financiera tras el triunfo de Milei: el dólar cayó y los bonos se dispararon en Wall Street

Poco a poco, Milei cumple sus sueño de ser protagonista de la farándula argentina y comienza a llenar el Congreso de mediáticas, aunque deja lugar para la casta que el mismo juro destruir como es el caso de Patricia Bullrich

En este contexto, Virginia Gallardo cerró su entrevista dejando en claro que no le teme a la banca: "Si sos profesional y responsable, estás 24 horas informándote, leyendo y consultando. No se puede saber de todo, se trata de ser idóneo y de lo que no se sabe informarse, buscar personas que te ayuden. Creo mucho en el trabajo en equipo, no hay otra manera de salir adelante. Nuestra campaña fue muy austera: recorrimos el interior en una camioneta, sin asesores ni grandes estructuras".

Santiago Maratea finge demencia e ignora la realidad de los jubilados pero "La Ardila" le cantó las cuarenta
Lee también

Tensión Santiago Maratea finge demencia e ignora la realidad de los jubilados pero "La Ardila" le cantó las cuarenta

Elecciones legislativas Javier Milei La Libertad Avanza Virginia Gallardo

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10