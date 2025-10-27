Virginia Gallardo celebró su triunfo y confesó: "No se puede saber de todo, se trata de ser idóneo"

Tras las elecciones legislativas, Virginia Gallardo celebró su triunfo como diputada nacional por Corrientes en un móvil con Mujeres Argentinas, programa que abandonó como panelista para meterse de lleno en su carrera política.

La ex vedette confesó qué fue lo primero que se le vino a la cabeza tras ser elegida para ocupar una banca en el Congreso: "Ha sido todo tan vertiginoso para mí como la Argentina en la que vivimos. De un día para el otro me encontré con un nuevo proyecto y en un mes y medio ganamos y entramos. Era muy difícil prever este resultado", comenzó.

Con una sonrisa que no se le puede borrar de la cara por el presente resultado, Virginia también recordó que su partido no venía de buenas elecciones por lo que la incertidumbre fue protagonista de su domingo: "Nosotros veníamos de una elección a gobernador con un partido nuevo, era la primera vez que competíamos con partido propio. No habíamos tenido los mejores resultados y el gobernador tiene una imagen muy alta, así que las posibilidades de entrar eran casi nulas. Si entrábamos terceros era un batacazo, pero hasta las nueve de la noche peleábamos el primer puesto. Perdimos por un punto. Fue una locura", dijo Gallardo.

La ahora funcionaria resaltó un Corrientes difícil por los antecedentes políticos al mismo tiempo que quiso agradecer al presidente: "Quiero aprovechar para agradecer por la confianza, tanto a Javier Milei como al partido, porque era algo impensado", comenzó y siguió escudándose de antemano que es un camino nuevo para ella: "Fue todo muy novedoso para los comunicadores también, pero yo confiaba porque soy de acá, crecí en este lugar, recorrí toda mi provincia por trabajo y, aunque después me fui a Buenos Aires, siempre seguí representando a mi tierra".

Poco a poco, Milei cumple sus sueño de ser protagonista de la farándula argentina y comienza a llenar el Congreso de mediáticas, aunque deja lugar para la casta que el mismo juro destruir como es el caso de Patricia Bullrich.