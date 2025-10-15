Milei condicionó el futuro del país al aval de Trump: "Si Argentina vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos"

Apenas horas después de su reunión con Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente Javier Milei volvió a utilizar las redes sociales como plataforma para hacer política interna. En un extenso posteo en X, el mandatario libertario agradeció el "respaldo de la principal potencia del mundo", pero al mismo tiempo emitió un mensaje de alto voltaje electoral: advirtió que ese apoyo estaría condicionado a que la Argentina no "vuelva al populismo". "Muchas gracias Presidente Trump por recibirme en la Casa Blanca", comenzó Milei, en un tono de gratitud que rápidamente viró hacia la militancia con los ojos puestos en las elecciones del 26 de octubre.

"Si el país vuelve al populismo, Estados Unidos dejará de apoyarnos"

En un guiño explícito al eslogan trumpista "Make America Great Again", agregó: "Desde antes de ser Presidente vengo sosteniendo que la República Argentina debe ser una aliada estratégica de los Estados Unidos de América y ahora que el pueblo argentino confió en mí para guiar los destinos de nuestra patria, cumplir con esa promesa es un paso más en la dirección que emprendimos el 10 de diciembre del 2023: Hacer Argentina Grande Otra Vez (MAGA)".

El mandatario argentino sostuvo en su cuenta personal de X que el respaldo de Washington resulta "de vital importancia para la continuidad del largo camino de reformas que hemos emprendido", y tradujo esa alianza en una advertencia directa al electorado: "La situación es clarísima: si el país se alejara de la senda de las ideas de la libertad para volver al populismo, Estados Unidos dejará de apoyar a nuestro País. En su defecto nos van a seguir acompañando".

El mensaje de Donald Trump tras su encuentro con Milei

El mensaje, presentado como un agradecimiento diplomático, funcionó más bien como una intervención política en medio de la campaña hacia las elecciones legislativas de octubre. Milei buscó ligar la estabilidad económica y el respaldo financiero internacional al éxito de su propio proyecto político, trasladando la responsabilidad de esa "continuidad" a los votantes argentinos. "Confío en que ésta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial", completó el Presidente, cerrando con su característico grito de guerra: "¡Viva la libertad, carajo!".

Desde el otro lado del hemisferio, Trump devolvió el gesto con entusiasmo y sin disimulo. "¡Hoy he tenido una reunión estupenda con Javier Milei! Está haciendo lo correcto por su país", publicó en Truth Social. El presidente republicano instó abiertamente a los argentinos a respaldar al gobierno libertario: "Espero que el pueblo argentino comprenda lo bien que está haciendo su trabajo y le apoye en las próximas elecciones de mitad de mandato".

La intervención del mandatario estadounidense fue más allá del protocolo. Durante la conferencia de prensa conjunta, Trump llegó a advertir que una derrota del oficialismo ante un candidato "de izquierda radical" afectaría la disposición de Estados Unidos a invertir en Argentina. "Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina", sentenció.

Lejos de matizar las declaraciones, el presidente argentino se limitó a celebrarlas y reiterar la importancia de "mantener la confianza" de Estados Unidos. Funcionarios de su entorno salieron luego a aclarar que Trump "se refería a la continuidad del Gobierno", aunque la frase -pronunciada ante los medios y sin ambigüedad- dejó expuesto el condicionamiento político que pesa sobre la relación bilateral. En el plano económico, el viaje dejó nuevos compromisos.

El encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, justificó los recientes acuerdos financieros con Buenos Aires al afirmar: "No vamos a ignorar a nuestros aliados... Es una gran oportunidad para los argentinos". En paralelo, el Banco Central oficializó feriados cambiarios y bancarios de 96 horas tras las elecciones, una medida que alimentó la incertidumbre sobre el panorama financiero inmediato.