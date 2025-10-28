Milei convoca a sesiones extraordinarias para impulsar las reformas laborales y tributarias

Javier Milei decidió convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso con el objetivo de avanzar en la aprobación de dos reformas fundamentales para su gestión: la laboral y la tributaria. Estas iniciativas, que generan intensos debates tanto dentro como fuera del recinto legislativo, buscan modificar profundamente las reglas del mercado laboral y el sistema impositivo del país: afectarán principalmente a la clase trabajadora argentina.

El contexto político en el que se da este llamado es particular: tras las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, La Libertad Avanza logró consolidar un bloque más robusto en ambas cámaras, con 110 diputados entre su partido y el PRO, convirtiéndose en la primera minoría . Sin embargo, alcanzar los 129 votos necesarios para el quórum dependerá de acuerdos con sectores dialoguistas o posibles fracturas en otros bloques.

Javier Milei llamó a sesiones extraordinarias

La reforma laboral, liderada por el Secretario de Trabajo Julio Cordero, apunta a una flexibilización significativa del mercado laboral. Entre las medidas propuestas se encuentran:

Paritarias basadas en "mérito", con pautas salariales por debajo de la inflación y ajustes sujetos al criterio del empleador.

Contrataciones y despidos más baratos y menos regulados.

Ampliación de la jornada laboral hasta 13 horas diarias.

Fraccionamiento de vacaciones y eliminación del principio de ultraactividad, que garantiza la vigencia de convenios colectivos vencidos hasta que se firme uno nuevo.

Mayor énfasis en negociaciones individuales o locales, dejando de lado los acuerdos nacionales.

Se viene la reforma laboral libertaria

Estas medidas ya generan preocupación entre los sindicatos, los y las trabajadoras, porque no son más que un retroceso en los derechos laborales conquistados históricamente. En contrapartida, los sectores empresariales respaldan la iniciativa al considerarla un incentivo para la creación de empleo y la inversión sin pagar muchos impuestos ni tener consecuencias por despidos sin causas o juicios laborales.

En cuanto a la reforma tributaria, los detalles aún no han sido completamente revelados, pero fuentes cercanas al Ejecutivo aseguran que buscará reducir la presión fiscal sobre empresas y contribuyentes de altos ingresos, simplificar el sistema impositivo y eliminar impuestos "distorsivos", aunque todo esto está por verse.

Ariel Lijo y Manuel García Mansilla

Sin embargo, el debate no se limitará a estas reformas porque también se espera que se discuta el Presupuesto 2026, postergado por las elecciones, así como posibles cambios en la Corte Suprema, una obsesión de Javier Milei desde su llegada al poder. Aunque no hay confirmaciones oficiales, podría volver a presentar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombres que ya generaron un tremendo escándalo en el plano político argentino.