Milei derrumba Argentina: adelantó que no habrá presupuesto para infancias, universidades ni provincias

El presidente Javier Milei decidió vetar tres proyectos clave que podrían haber aliviado la situación de cientos de miles de argentinos en condiciones de vulnerabilidad. Según fuentes de Casa Rosada, el mandatario rechazará la ley de emergencia pediátrica vinculada al Hospital Garrahan, el financiamiento universitario y el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsado por los 24 gobernadores provinciales.

Estos vetos, que serán totales, llegan en un contexto político marcado por la derrota oficialista en la provincia de Buenos Aires y una creciente tensión dentro del espacio de La Libertad Avanza. La decisión, tomada tras una reunión de gabinete este miércoles 10 de septiembre, deja claro una vez más que Milei prioriza la austeridad fiscal sobre los derechos básicos de las infancias, estudiantes y provincias.

Marcha de las velas para proteger al Hospital Garrahan

El veto a la emergencia pediátrica es particularmente alarmante. Este proyecto buscaba garantizar recursos para el Hospital Garrahan, una institución que atiende casos complejos de salud de niños y niñas de todo el país. El impacto de esta medida será devastador para familias que dependen de este centro para acceder a tratamientos especializados.

Por otro lado, la eliminación del financiamiento universitario pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes. Las universidades públicas, ya golpeadas por recortes previos, enfrentan ahora un escenario crítico que podría traducirse en menos becas, cierre de programas y deterioro de la calidad educativa.

Estudiantes de todo el país se movilizaron para proteger las universidades públicas

Las provincias, en pie de guerra

El veto a la ley de distribución de ATN ya genera un fuerte rechazo entre los gobernadores, incluidos aquellos que hasta ahora habían sido aliados del gobierno libertario. Este proyecto, elaborado por consenso entre las provincias, buscaba garantizar recursos para enfrentar emergencias económicas y sociales.

La decisión presidencial no solo debilita la autonomía provincial, sino que también agrava las desigualdades entre los distritos más ricos y los más pobres. La reacción de los líderes provinciales ha sido cautelosa pero firme: es que aunque desde Casa Rosada se anunció la apertura de una mesa de diálogo federal, el entusiasmo por esta iniciativa es limitado. Los gobernadores temen que se trate de una estrategia dilatoria más que una verdadera intención de escuchar sus demandas.

Javier Milei durante la firma del Pacto de Mayo en la Casa Histórica

Los vetos se suman a otros episodios recientes, como el rechazo a la ley de emergencia en discapacidad en el Congreso y que ahora el gobierno buscará judicializar. Pero en el medio pesan como un yunque las acusaciones de un sistema de coimas en el sector de personas con discapacidad que incluyen negociados espurios por parte de la hermana del presidente, Karina Milei y el principal armador político de La Libertad Avanza, Lule Menem.

Con las elecciones del 26 octubre en el horizonte y un clima político cada vez más convulsionado, el gobierno de Javier Milei enfrenta un desafío monumental para no perder lo que le queda de gobernabilidad.