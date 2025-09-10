Javier Milei hizo desvariar a Cristina Pérez al aire de LN+: "Perdónenlo"

En la Argentina de Javier Milei donde la economía parece más un pase de magia que una ciencia exacta, el espectáculo ofrecido por Cristina Pérez en su programa de La Nación+ no hizo más que confirmar que, a veces, la realidad supera la ficción en el país gobernado por las fuerzas del cielo.

En medio de una crisis social que tiene al dólar como protagonista indiscutible, la periodista intentó explicar el concepto de las bandas cambiarias con... un garabato. Sí, un dibujo. "Perdónenlo", dijo Pérez entre risas nerviosas mientras mostraba lo que parecía más un garabato hecho en la servilleta de un bar que una herramienta pedagógica.

Cristina Pérez intentó explicar el dibujo de Javier Milei y quedó totalmente expuesta

Según explicó, el papelito había sido proporcionado por una "alta fuente de economía" que, para sorpresa de todos, no era otro que el mismísimo presidente Javier Milei. El dibujo, que intentaba ilustrar cómo funcionan las bandas cambiarias, incluía flechitas y líneas que parecían más apropiadas para un manual de caligrafía infantil que para entender la flotación del dólar.

"Cuando las bandas son creíbles, las propias fuerzas del mercado, si toca el techo, lo llevan hacia dentro y cuando te acercas a la banda de abajo, la flechita se empuja hacia arriba", leyó Pérez con solemnidad. La escena fue tan surrealista que muchos televidentes comenzaron a cuestionar si era un sketch de Chá Chá Chá o una explicación seria.

El episodio sucedió en un contexto en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció su próximo viaje a Washington para reunirse con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. El objetivo: revisar el acuerdo vigente y garantizar la estabilidad macroeconómica en medio de una tormenta por la derrota política en la provincia de Buenos Aires y económica que no da tregua.

Sin embargo, mientras Caputo prepara su valija para negociar millones de dólares, en la televisión nacional se explican las dinámicas del mercado cambiario con dibujos dignos de un jardín de infantes.

Javier Milei y Kristalina Georgieva

El respaldo del FMI al programa económico de Milei parece firme, aunque no está claro si Georgieva también recibió el famoso papelito con flechitas. Lo cierto es que el gobierno ha obtenido autorización para intervenir en el mercado cambiario si el dólar se acerca al techo de la banda fijada en $1.470. Pero esa cifra es casi anecdótica frente al desconcierto generado por la explicación de Pérez.

Mientras tanto, los argentinos siguen lidiando con precios que suben como flechitas hacia el techo y salarios que parecen empujados cada vez más hacia abajo. Aunque parezca un cuento de Gabriel García Márquez, en la Argentina de Javier Milei todo es posible, quizás el próximo capítulo incluya una clase magistral sobre inflación explicada con emojis.