Trump anunciará el acuerdo con Milei y Barry Bennet pronosticó "una gran inversión extranjera"

El Gobierno de Estados Unidos respaldó de forma contundente a la gestión de Javier Milei, luego de que se conociera que se cerraron las condiciones del prometido swap con el asesor republicano Barry Bennet, quien aseguró que esperan "una gran inversión extranjera en Argentina", a partir de los anuncios que hará Donald Trump cuando el mandatario argentino viaje a su país la semana próxima.

Las declaraciones del funcionario norteamericano llegaron tras las reuniones que mantuvo con el líder de las Fuerzas del Cielo, Santiago Caputo, quien estuvo a cargo de las definiciones. "Estamos tratando de adelantarnos a lo que ocurra después de este acuerdo, porque esperamos una enorme cantidad de inversión extranjera directa en el país por parte de empresas estadounidenses", prometió Bennet en Radio Mitre, en una clara tónica electoral.

Santiago Caputo y Barry Bennet

La llegada del estadounidense fue con el objetivo de cerciorarse acerca de las condiciones posibles en el país para el préstamo. En ese contexto, desde la Casa Blanca ya adelantaron que la reforma tributaria y laboral están entre las prioridades para la gestión yanqui. Si bien la idea es que se aborden tras la renovación legislativa de diciembre, de no quedar con la fuerza parlamentaria para lograrlo, el acuerdo comenzará a complicarse.

Caputo le presentó a Bennet un análisis de los escenarios electorales para demostrarle que, aún en el peor de los escenarios, La Libertad Avanza (LLA) saldrá fortalecida en cantidad de legisladores, por los pocos que tiene en la actualidad. A su vez, de acuerdo a lo que registró Infobae, le garantizaron que los gobernadores también acompañarán porque hay muchos más "con incentivos a acordar que a no hacerlo".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el ministro de Economía de Argentina, Luis "Toto" Caputo.

En paralelo, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, también tenía su negociación en el hemisferio norte con el secretario de Tesoro local, Scott Bessent. "Quiero aprovechar para expresar mi enorme agradecimiento por su apoyo inquebrantable a nuestro país", escribió el funcionario en su cuenta de X (ex Twitter).

"Esta semana de arduo trabajo ha establecido una base sólida para los objetivos mutuos que nos hemos fijado. Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes", celebró después.

The @USTreasury has concluded 4 days of intensive meetings with Minister @LuisCaputoAR and his team in DC. We discussed Argentina's strong economic fundamentals, including structural changes already underway that will generate significant dollar-denominated exports and foreign... — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 9, 2025

Scott Bessent, por su parte, también destacó el acuerdo: "Sigo escuchando a líderes empresariales estadounidenses que, gracias al liderazgo del presidente Milei, están deseosos de estrechar los vínculos entre las economías estadounidense y argentina. La administración Trump apoya firmemente a los aliados de Estados Unidos, y con ese fin también conversamos sobre los incentivos a la inversión en Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos", aseguró.