Milei sobre el escándalo del token $LIBRA: se excuso en el desconocimiento y apuntó contra la "casta"

Parece que Javier Milei aplica su propia versión del "laissez-faire": promueve un activo digital sin chequearlo, deja que se desplome y, cuando lo cuestionan, en lugar de asumir responsabilidad, culpa a los demás. Libertad para especular, pero sin hacerse cargo de las consecuencias. El presidente se vio envuelto en una nueva polémica tras recomendar a través de su cuenta oficial en X un activo digital denominado $LIBRA.

Luego de mantener el posteo fijado por casi cinco horas, lo eliminó sin dar explicaciones inmediatas y, finalmente, se desentendió del tema arremetiendo contra la "casta" política. "Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)", escribió.

Milei salió a "aclarar" lo sucedido con su criptomoneda.

Sin embargo, en lugar de asumir responsabilidades, redobló la apuesta con su discurso habitual contra la "casta". "A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo. VLLC!", agregó a través de su cuenta de X.

El escándalo comenzó cuando Milei recomendó abiertamente en su cuenta de X el token $LIBRA, un activo digital de origen incierto que, tras el respaldo del presidente argentino, tuvo una suba exponencial y luego colapsó. En su publicación, Milei aseguraba que se trataba de un "proyecto privado" destinado a fomentar la economía argentina y acompañaba el mensaje con un enlace a la página web del token.

El efecto en el mercado fue inmediato: el precio del token pasó de centavos a un pico de 4.978 dólares en pocas horas, movilizando millones de dólares y generando ganancias extraordinarias para algunos inversores. Sin embargo, rápidamente su cotización se desplomó a 0,99159 dólares, dejando a muchos inversores con grandes pérdidas. El posteo presidencial generó un aluvión de críticas, incluso desde sectores afines al liberalismo.

El posteo de Milei

El economista Carlos Maslatón, ex aliado de Milei, fue tajante: "Es oficial, no hay hackeo, confirmado por todo su entorno. Milei involucrado directamente en un fraude criptográfico. Ha traspasado todos los límites morales; esto que postea está hecho para robar. Ya no puede dudarse: causal de juicio político". Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló que lo sucedido podría constituir una violación de la Ley de Ética Pública (25.188) y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). "El Congreso no puede dejar pasar este hecho. Debe constituirse una Comisión Especial Investigadora con las facultades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades", exigió el legislador.

La aclaración de Lilia Lemoine

Especialistas en criptomonedas advirtieron que $LIBRA no es una criptomoneda tradicional como Bitcoin o Ethereum, sino un simple contrato dentro de la blockchain de Solana sin respaldo de una red propia ni seguridad garantizada. Su rápida suba y caída refuerzan la sospecha de que se trata de un esquema de manipulación de precios. Mientras el escándalo crece, el Gobierno mantuvo y, más allá del escueto porteo del mandatario, mantiene un llamativo silencio sobre lo sucedido. En un primer momento, algunos especularon con que la cuenta de Milei había sido hackeada, pero la diputada libertaria Lilia Lemoine y más tarde el propio Milei confirmaron que era real.

La falta de explicaciones concretas, sumada a la posterior descalificación de Milei hacia quienes cuestionaron su accionar, deja abiertas serias dudas sobre su rol en la difusión de $LIBRA y su desconocimiento sobre los "pormenores del proyecto" que inicialmente promovió. Este episodio recuerda otros antecedentes controvertidos de Milei en el mundo de las criptomonedas. En el pasado, el actual presidente ya había promocionado CoinX, una plataforma de inversiones que resultó ser fraudulenta y por la que fue denunciado penalmente.

Javier Milei sorprendió al recomendar en redes sociales un token denominado $LIBRA.

Lejos de despejar las dudas sobre su involucramiento en el escándalo de $LIBRA, Milei optó por eludir responsabilidades y recurrir a su habitual estrategia discursiva de confrontación con la "casta" política. Sin embargo, el episodio ha despertado preocupaciones sobre posibles violaciones a la Ley de Ética Pública y sobre el impacto de sus declaraciones en el mercado financiero. Mientras el Congreso y organismos regulatorios analizan los próximos pasos, queda claro que la actitud del presidente frente a este escándalo no hace más que reforzar el clima de incertidumbre en un país ya de por sí volátil.