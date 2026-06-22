Milei y su gabinete festejaron el volantazo a la derecha en Colombia: por un punto de diferencia ganó Abelardo de la Espriella

Polarización y la alta participación ciudadana son las dos características definieron las elecciones que llevaron a Abelardo de la Espriella, candidato del partido Defensores de la Patria, a la presidencia de Colombia. Con el 99,80% de las mesas escrutadas, De la Espriella obtuvo el 49,65% de los votos, superando por un estrecho margen al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien alcanzó el 48,71%.

La diferencia entre los dos candidatos fue de menos de 250.000 votos, algo inédito en el país por lo que Gustavo Petro, ex presidente colombiano ya habla de "fraude electoral". Así las cosas, la Registraduría Nacional confirmó los resultados preliminares tras un conteo rápido, aunque el escrutinio definitivo, que incluye la revisión formal y legal de los votos, se llevará a cabo en los próximos días. En total, más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar en este balotaje decisivo que definió al sucesor de Petro.

Abelardo de la Espriella

Un outsider en la Casa de Nariño es Abelardo de la Espriella quien trabajó toda su vida como abogado de narcotraficantes e incluso se lo conoce por apoyar las fuerzas paramilitares colombianas. Además es un empresario que irrumpió en la política colombiana con un discurso crítico hacia las élites tradicionales y una propuesta abiertamente conservadora.

Y, aunque había declarado en varias ocasiones que no tenía intenciones de incursionar en la política, su traslado a Florencia, Italia, en 2024 marcó un punto de inflexión en su vida: desde allí comenzó a gestar su proyecto político, volviendo a Colombia para lanzar su candidatura presidencial bajo la bandera de " recuperar el orden y la seguridad ".

Abelardo de la Espriella

El apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump y su cercanía con figuras de la ultraderecha latina como Javier Milei consolidaron su imagen como un líder de derecha dispuesto a imponer una agenda de "mano dura"; de hecho, su campaña se basó en promesas de combatir el crimen organizado, reducir impuestos y fortalecer las fuerzas armadas. Sin embargo, su discurso polarizador y su lema "la paz no se negocia, se impone" generan preocupación tanto en sectores progresistas como en organizaciones internacionales de Derechos Humanos.

El programa político de Abelardo de la Espriella es bastante controvertido. Aquí algunas de sus principales propuestas:

Reactivación de las fumigaciones con glifosato;

Fortalecimiento de las fuerzas armadas mediante un aumento significativo del presupuesto militar;

Creación de megacárceles de alta seguridad, inspiradas en modelos internacionales como los de Ecuador y endurecer las penas para los reclusos;

Establecimiento de grupos especializados para enfrentar a organizaciones criminales con tácticas más agresivas;

Impulso a nuevos contratos de exploración petrolera, lo que generado preocupación entre ambientalistas por su posible impacto en los ecosistemas del país

Eliminación del impuesto del 4x1000, con la promesa de estimular la actividad económica, aunque sin presentar un plan claro para compensar esta pérdida fiscal;

Defensa de lo que denomina "la familia tradicional" y una fuerte demostración de rechazo al aborto;

Fortalecimiento de las relaciones estratégicas con Estados Unidos e Israel, priorizando acuerdos militares y comerciales.

Reacciones argentinas

La elección de Abelardo de la Espriella no pasó desapercibida en suelo argentino. El presidente Javier Milei fue uno de los primeros en felicitar al mandatario electo a través de sus redes sociales: " EL LEÓN Y EL TIGRE RUGEN EN LATINOAMÉRICA...!!! Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico. La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!".

El festejo de Milei tras la victoria de Abelardo de la Espriella

El ministro de Economía argentino, Luis "Toto" Caputo, también se sumó a las felicitaciones: "Qué gran noticia para Colombia y nuestro continente. Felicitaciones". Por su parte, Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado argentino, expresó: "¡Felicitaciones, Presidente electo @ABDELAESPRIELLA! Argentina y Colombia tienen mucho para trabajar juntos: más seguridad, más cooperación y una lucha firme contra el narcotráfico. América Latina está eligiendo y avanzando hacia las ideas de la libertad, la ley y el orden. ¡Vamos!".