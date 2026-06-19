Luis Caputo insultó a Flor Peña por la fake news sobre el padre de Messi: "La bol... esta"

Un error periodístico cometido en un programa de streaming terminó convirtiéndose en una nueva oportunidad para que el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, profundizaran su enfrentamiento con los medios de comunicación y figuras públicas críticas de su gestión. Todo comenzó cuando Florencia Peña anunció al aire en un programa de Luzu TV la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina.

El insulto de Luis Caputo a Flor Peña

La información resultó ser falsa y fue desmentida poco después por la propia familia Messi mediante un comunicado oficial. Sin embargo, el episodio escaló rápidamente y derivó en una ofensiva política del oficialismo contra la actriz y, una vez más, contra el periodismo. El último en intervenir fue Luis Caputo. A través de sus redes sociales, el titular del Palacio de Hacienda escribió: "Por respeto a Messi, su familia y los jugadores de la selección, dejemos de hablar de la boluda esta y volvamos a disfrutar del Mundial. Es solo una humilde sugerencia".

Aunque no la mencionó directamente, el mensaje estuvo claramente dirigido a Peña y se sumó a una estrategia comunicacional que desde hace tiempo utiliza el Gobierno para señalar públicamente a periodistas, artistas y comunicadores que considera responsables de difundir información errónea o críticas hacia la administración libertaria. Horas antes, Milei ya había recogidoel guante tras lo sucedido y elevó el tono de la polémica.

En una extensa publicación, cuestionó con dureza a la actriz y aprovechó el episodio para lanzar una nueva embestida contra los medios de comunicación. "Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño", escribió el mandatario.

El tuit de Javier Milei en el que criticó la fake news que soltó Florencia Peña en Luzu TV.

El Presidente calificó las declaraciones de Peña como "aberrantes e inescrupulosas" y sostuvo que fueron realizadas "sin chequear". Incluso afirmó que, aun cuando la noticia hubiera sido cierta, la difusión habría sido cuestionable porque involucraba aspectos de la vida privada de una persona. Sin embargo, el mensaje presidencial fue mucho más allá del episodio puntual y se transformó en una crítica generalizada al periodismo. "Nos recuerda la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad", sostuvo.

La publicación también incluyó elogios a la reacción de Luzu TV, que rectificó la información y desvinculó a los responsables del error. Milei aprovechó ese hecho para contrastarlo con lo que considera una supuesta falta de autocrítica en otros medios. "También vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto, cosa que no ha sucedido ni una sola vez con los medios de comunicación o periódicos que cuentan en sus filas con infinidad de periodistas que se han cansado de ensuciar, calumniar o injuriar a todo el mundo, con el amparo de los editores Y/O dueños de medios que los encubren bajo el pretexto de estar haciendo 'periodismo'", afirmó.

En otro tramo de su descargo, el jefe de Estado volvió a cuestionar el financiamiento de los medios y la pauta oficial. "Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si sólo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado", disparó. El episodio que detonó la controversia ocurrió durante la emisión de "El show del verano", cuando Peña comunicó al aire una información que le llegaba desde la producción. "No quiero darles una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi. Acaba de morir el papá de Messi", anunció.

Minutos después comenzaron las dudas. "Fue de golpe. ¿O qué pasó? ¿Qué data hay, Magui?", preguntó la conductora. Desde la producción respondieron: "No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades te decimos". La propia Peña terminó rectificando la información apenas unos segundos después. "Che, fake, ¿no, Magui?", consultó. Ante la incertidumbre, la producción aclaró: "Hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter. No está confirmado por ningún medio. Lo aclaramos por las dudas".

Visiblemente incómoda, la actriz pidió disculpas. "Me lo tiraron por acá", explicó señalando su auricular. "Yo no estaba mirando. Ojalá que sea fake. Esto está pasando hoy en la comunicación. Ya no entendés qué es real y qué es fake. Pedimos disculpas". La polémica obligó a la familia Messi a emitir un comunicado oficial para aclarar la situación de Jorge Messi. Allí confirmaron que atraviesa un problema de salud, aunque descartaron categóricamente las versiones sobre su fallecimiento. "En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señalaron.

Además, expresaron su malestar por el tratamiento mediático del tema. "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar". El comunicado concluyó con un pedido de responsabilidad. "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", concluyeron.