El archivo que complica a Milei: los duros (y antiguos) cruces con su nuevo vocero

Antes de que estuviera planteado en la realidad que un panelista de televisión desquiciado y violento pudiera llegar a ser presidente, su principal campo de batalla político era -al igual que ahora- el de las redes sociales. Allí el actual titular del Poder Ejecutivo de la Nación, Javier Milei, se floreaba con sus críticas y debates con otros economistas y libertarios. Aunque el archivo que más sorprendió este viernes, fueron los duros cruces y las opiniones diferentes que mantenían con su flamante vocero, el diputado nacional Adrián Ravier.

La gran mayoría de sus cruces se dieron en mayo de 2018, tras como trajo a la luz un reciente posteo en X (ex Twitter) del periodista Manu Jove. En estos cruces, Milei trataba al actual presidente de La Libertad Avanza (LLA) de La Pampa como un inexperto en la escuela austríaca que ambos admiraban y lo insultaba, como es habitual, con diversos posteos.

Los cruces y entredichos de Javier Milei y Adrián Ravier que se filtraron en redes sociales, luego de que el presidente lo nombrara vocero.

"Qué lindo este tweet junto al adjunto ya que muestra lo flojito que sos conceptualmente, deja en claro la ensalada que tenés en la cabeza, el excelentísimo Dr. Ravier haciendo papelones propios de un amateur que dan vergüenza ajena. Vos sí ensuciás a los austríacos", le escribió Milei como respuesta a una consideración económica de su actual vocero.

Un día después señaló que "Ravier carece de velocidad mental para ser parte de un debate de TV. Es lento y poco formado. Mirás sus videos y tarda mucho tiempo para dar argumentos básicos. Eso denota además poco conocimiento. De hecho es flojo en microeconomía y matemáticas y se nota mucho". Ante esta crítica sí respondió el diputado nacional. "¡Muy bueno! Milei estuvo toda la noche buscando una crítica a mi presentación y encontró que llamo 'teoría general' a la 'teoría general de la ocupación, el interés y el dinero' de Keynes, como lo hacemos todos", ironizó.

Los cruces y entredichos de Javier Milei y Adrián Ravier que se filtraron en redes sociales, luego de que el presidente lo nombrara vocero.

Milei se mantuvo en el debate y siguió con sus cuestionamientos. "Te marqué tres errores básicos de cada una de las partes que muestran tu cita de Keynes, tu no comprensión del argumento de Friedman y que Lucas ni podés leerlo y te quedás en una nota de color. Ni que hablar de tus inconsistencias. ¡A nada de eso respondés ya que ni entendés!", lanzó el actual presidente.

Inclusive en la misma pelea apeló a su entonces amigo el economista Diego Giacomini, a quien le advirtió que "el excelentísimo Dr. Ravier es la combinación del uso de la falacia del hombre de paja, poco rigor académico por sus falencias matemáticas que llevan a que sea inconsistente en sus afirmaciones y contaminación emocional en las críticas", algo que señaló que daba "mucha pena".

Los cruces y entredichos de Javier Milei y Adrián Ravier que se filtraron en redes sociales, luego de que el presidente lo nombrara vocero.

Unos meses después surgieron nuevas críticas por parte de Ravier al actual mandatario nacional, con una frase que, por más que tenga casi ocho años, parece más que actual: "Milei tiene pica con todo el mundo. Se alimenta del escándalo. Ataca todos los días a una persona distinta con el afán de permanecer en la primera plana. ¡Y tiene éxito! Tinelli ya le puso el ojo". El mismo día destacó que "lo curioso" del libertario "es que se siente economista" y lo cuestionó como "el único lector de Keynes que ve allí un totalitario", algo que definió como una "lectura sesgada, con falta de contexto histórico, un papelón atrás del otro".

Ya para marzo de 2020 Ravier dejó algunas críticas más contra su actual jefe. "Mensaje a los nuevos liberales/libertarios. Muy pero muy poco de lo que Milei dice de Keynes es cierto. Léanlo por ustedes mismos. Lean Marx, Keynes, Friedman, Popper, Coase, Lucas, Buchanan, D. North. Hay que leer todo", señaló. "Dice Milei que fui oficinista de Macri. Jamás pisé sus oficinas. Lo defendí desde afuera cuando entendí que su propuesta era superior que la alternativa. Milei se sentó con Sturzenegger, responsable técnico del fracaso. También se sentó con gente de Alberto. Ignorado siempre", describió en otro posteo.

Los cruces y entredichos de Javier Milei y Adrián Ravier que se filtraron en redes sociales, luego de que el presidente lo nombrara vocero.

Lo cierto es que, de acuerdo al anuncio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hoy en redes sociales respecto al nombramiento de Ravier, las diferencias que tenían parecen haber quedado a un costado. O, al menos, ya no tienen el peso que tenían antes, cuando no existía un gobierno de LLA, puestos de trabajo, oportunidades de negocios y todo lo que la gestión del Estado que juraron destruir acarrea.