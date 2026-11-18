Como es ya hábito en él, Javier Milei volvió a usar fake news para ratificar su discurso, incluso para explicar sus acciones. En esta ocasión, las víctimas fueron Pablo Picasso y Alejandro Magno.

En su discurso de este martes en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 que, organizadas por el Banco Central (BCRA), tuvieron lugar en el Palacio Libertad (ex CCK), el Presidente dio citar al pintor español, figura central del arte del siglo XX, y al rey y conquistador macedonio.

"A mí me gusta la frase de Picasso: 'Lo que es posible lo dejo para los demás, yo me voy a encargar de lo imposible' , y en un mes cerramos el déficit fiscal; es decir, bajamos el gasto público en términos reales 30%", completó el mandatario. Ante las críticos que le fueron y le son hechas por economistas al plan de ajuste, Milei retrucó. "Hay una frase de Alejandro Magno que dice: 'No conquisté medio mundo escuchando a los inútiles que nunca lograron nada o que no conquistaron nada'".

Quizá haya escuchado esas frases en alguna película o, más probablemente, las haya leído en redes sociales, de las que es adepto -o adicto- porque se trata de paráfrasis son, estrictamente hablando, falsas.

Javier Milei, buen asno

En principio, las palabras atribuidas a Picasso: "Lo que es posible lo dejo para los demás, yo me voy a encargar de lo imposible" o "Yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera", popularizada sobre todo en Facebook, son apócrifas: el pintor y escultor nacido en Málaga jamás dijo o escribió algo siquiera parecido .

En cuanto a Alejandro Magno, la frase "no conquisté la mitad del mundo escuchando a hombres que no habían conquistado nada" o la variante mileísta, se trata de una cita motivacional moderna que circula en redes sociales pero no está documentada por ninguna fuente históricas.

Pero no es la primera vez que el primer mandatario juega a ser culto y tiene citas erróneas. En 2024, durante una presentación en el Congreso de la Nación, Javier Milei apeló en dos ocasiones a citas atribuidas a Marco Tulio Cicerón, un cónsul de la República Romana en el año 63 a. C. y uno de los oradores más influyentes de la historia. La segunda de estas citas fue repetida en innumerables ocasiones sin ningún sustento documental. La frase, atribuida al célebre orador, fue usada para justificar políticas de austeridad fiscal, tanto en el ámbito político como en redes sociales. "Cuanto más se acerca el colapso de un imperio, más estúpidas son sus leyes", tampoco tiene un respaldo documental en los textos históricos de Cicerón.

Noticias falsas, fotos truchas, citas apócrifas. Javier Milei tiene una notoria compulsión por modificar la realidad a su antojo. Desde su apariencia física y los evidentes retoques estéticos a sus imágenes públicas pasando por el título de Doctor que no tiene y finalizando por una vida cultural de la que carece.