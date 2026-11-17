El paso de Nicolás Occhiato por el programa de Mario Pergolini terminó destapando una vieja interna que pocos conocían. Lo que parecía una entrevista distendida en Otro día Perdido se transformó en un inesperado pase de facturas cuando el creador de Luzu TV recordó cómo fue su primer acercamiento al conductor y la fuerte acusación que recibió de quien consideraba uno de sus máximos referentes.

Lejos de limitarse a hablar de sus proyectos y del crecimiento de su canal de streaming, Occhiato aprovechó el encuentro para sacar a la luz una situación que lo había incomodado durante los primeros años de Luzu TV. Y lo más llamativo fue que Pergolini, lejos de esquivar el tema, redobló la apuesta con una respuesta que desató las risas en el estudio.

Nicolás Occhiato en el programa de Mario Pergolini

"Para mí Mario es un referente, siempre lo fue", comenzó explicando el conductor de Nadie dice Nada, dejando en claro la admiración que sentía por el histórico presentador. Incluso, confesó que buena parte de sus primeros pasos como empresario estuvieron inspirados en sus enseñanzas.

"Cuando se armó Luzu me vi todas las entrevistas que hacía, escuchaba lo que decía y tomaba nota ", recordó Occhiato, quien por aquel entonces buscaba abrirse camino en un mundo que todavía estaba dando sus primeros pasos. Sin embargo, la admiración no fue suficiente para evitar el primer cortocircuito entre ambos.

Cuando Luzu comenzó a ganar terreno y sus transmisiones alcanzaron los 20 mil espectadores, Pergolini lanzó una polémica acusación que cayó como un baldazo de agua fría en el joven empresario: "Al tiempo veo que Mario habló de nosotros y dijo: 'La mitad son bots'", recordó Occhiato el momento en el que descubrió que su ídolo había puesto en duda la autenticidad de la audiencia de Luzu TV.

"Nico Occhiato" Por el día que se cansó de que Pergolini lo acusara de usar bots y le cayó a la oficina. https://t.co/vRqGF4HY2l — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) November 17, 2026

Lejos de arrepentirse, Pergolini interrumpió el relato para hacer una aclaración cargada de ironía: " No todos, la mitad ", disparó, provocando una divertida reacción en el estudio.

Aunque las declaraciones no le habían caído nada bien, Occhiato aseguró que en aquel momento prefirió mantenerse al margen de la polémica. Después de todo, se trataba de una figura a la que admiraba profundamente: "Me callo la boca. No me voy a pelear con Pergolini. Para mí es un honor que hable de mí, que diga lo que diga", explicó sobre la decisión que tomó cuando comenzaron a preguntarle por los cuestionamientos del conductor.

Occhiato recordó el episodio de los bots

Pero la paciencia no le duró para siempre. Según recordó, el crecimiento de Luzu no hizo que Pergolini cambiara de opinión, sino todo lo contrario: "Nosotros crecemos un poco más y él insiste con lo mismo", aseguró, dejando en evidencia que las acusaciones continuaban incluso cuando el canal sumaba cada vez más espectadores.

Fue entonces cuando Occhiato decidió dejar de lado el silencio y enfrentar personalmente a su referente para demostrarle que estaba equivocado: "En un momento le mandé un mensaje y le pedí si podíamos juntarnos a tomar un café", relató sobre la iniciativa que tomó para terminar con las especulaciones.

Nico Occhiato

"Al toque dije que sí", intervino Pergolini, quien confirmó que aceptó la propuesta sin demasiadas vueltas. El encuentro quedó grabado en la memoria del creador de Luzu TV, que recordó hasta el más mínimo detalle de aquella jornada. "Nos juntamos un 28 de diciembre, un día de mucho calor. Me dijiste que era la última reunión del año", precisó. En ese momento, Pergolini volvió a recurrir a su característico humor ácido para bromear sobre la situación: "Si alguien me mata, es él", lanzó entre risas.

Convencido de que podía demostrar que las acusaciones eran falsas, Occhiato llegó a la reunión preparado para defender los números de su strem. No se trataba solamente de una charla informal: había llevado su computadora para mostrarle personalmente las estadísticas de la plataforma: "Fui a tu oficina con mi mochila y mi compu y, antes de arrancar, te mostré mi YouTube Studio para que veas que no eran cuentas falsas", recordó sobre aquel intento de convencer a Pergolini de que los espectadores eran reales.

El divertido cruce entre Nicolás Occhiato y Pergolini

Sin embargo, lo que parecía una oportunidad para aclarar las diferencias terminó convirtiéndose en una nueva provocación. Pergolini no solo mantuvo sus sospechas, sino que aseguró que las pruebas que le había llevado Occhiato confirmaban su teoría: " Lo agarré, lo miré y eran todos bots . Le dije: 'Nico, esto son todos bots, cuentas truchas'", remató el conductor, reconstruyendo con ironía su reacción durante aquella reunión.

Así, lo que había comenzado como una confesión sobre la admiración de Nico Occhiato por Mario Pergolini terminó exponiendo los roces que marcaron el inicio de su relación y las dudas que el histórico conductor tenía sobre el crecimiento de Luzu TV. Años después, con ambos convertidos en figuras importantes del mundo del stream y los medios, pudieron recordar aquel enfrentamiento cara a cara y con humor, aunque Pergolini no dejó pasar la oportunidad de lanzar una última chicana.