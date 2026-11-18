La Libertad Avanza (LLA) inició la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado con la certeza de que no iba a tener dictamen hoy. El oficialismo pidió un cuarto intermedio para continuar con las negociaciones con los bloques aliados para que acepten las modificaciones al texto enviado por la Casa Rosada, que incluye, entre otros puntos, la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), establece listas colectoras provinciales, una versión de Ficha Limpia y la desregulación el control a los aportes a los partidos políticos, entre otros.

Apenas iniciada la reunión de Asuntos Constitucionales, su titular, el senador de LLA Agustín Coto, adelantó que no había "voluntad de buscar el dictamen" y adelantó que se iba a pedir un cuarto intermedio hasta mañana, que se levantará a las 12.

Fuentes de LLA dieron a entender que tienen los votos entre los aliados para la suspensión de las PASO, pero no así con la implementación de las listas colectoras.

La comisión tiene 19 integrantes, de los cuales seis son de LLA y seis del interbloque Popular, que votarán en contra. La apuesta del oficialismo gira en siete votos en duda. Estos son los de los radicales Rodolfo Suárez, Eduardo Vischi y Flavio Fama, los senadores de Provincias Unidas Alejandra Vigo y Carlos "Camau" Espínola y la tucumana Beatriz Ávila. Esta última no tomó parte de la reunión de comisión. Ávila responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que hizo público su rechazo a la eliminación de las PASO. Fama, según se pudo saber, definirá su postura cuando se tenga que firmar.

Comisión Asuntos Constitucionales Senado

Vigo hizo uso de la palabra en la reunión de comisión para expresarse a favor de la suspensión de las PASO, pero insistió que las colectoras "distorsiona la representación constitucional".

Por otra parte, el PRO no tiene firmas en la comisión, pero su respaldo se verá en el recinto. Horas antes de la reunión, el partido amarillo se reunió y, con el ex presidente Mauricio Macri a la cabeza, definieron respaldar la eliminación de las primarias.



El interbloque Popular expresó su rechazo a la reforma electoral y a los cambios recientes que promovió el oficialismo. "Nos van a explicar en un pizarrón cómo van a ser las boletas. Es un hallazgo que haya Boleta Única con colectora", afirmó el senador Justicialista Jorge Capitanich en la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales.

El jefe del Interbloque Popular, José Mayans, definió a la reforma electoral como una "ley de Lemas disfrazada" y alertó sobre la desregulación de la financiación de los partidos políticos. "Si el narcotráfico financió a (José Luís) Espert, prepárense para los carteles", denunció el formoseño, recordando al ex diputados, con vínculos con el presunto narco Fred Machado.

En la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se leyeron los cambios que propuso LLA al proyecto de reforma electoral. Las propuestas incluyen la suspensión de las PASO para la elecciones nacionales del 2027.



















