Hay conferencias de prensa que parecen transmitidas desde otro país. La de este martes en Casa Rosada fue una de ellas: el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que los jubilados están mejor que hace tres años "de todas las maneras posibles" y que, si los comercios venden menos, no es porque la gente consuma menos, sino porque ahora compra por internet. Sí: según el Gobierno, la culpa de las persianas bajas es del celular.

Mientras tanto, en la Argentina de los ciudadanos de a pie, la jubilación mínima de noviembre es de $444.158,46; con el bono de $70.000, congelado desde marzo de 2024, llega a $514.158,46. Según el INDEC, en octubre una familia tipo necesitó $1.690.000 para no caer en la pobreza. Es decir: un jubilado de la mínima cobra menos de un tercio de lo que necesita un hogar para no ser pobre.

Adrián Ravier

Ravier no dejó lugar a dudas: "Los ingresos de los jubilados en 2023 estaban por el piso, han mejorado con este Gobierno en estos tres años. Han mejorado en dólares, en pesos, han mejorado con respecto a la inflación. De todas las maneras posibles los jubilados están mejor que en el 2023 ". De todas las maneras posibles, salvo una: la de llegar a fin de mes.

Hubo, eso sí, un momento de sinceridad. "No estamos donde quisiéramos estar, los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobren, pero estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenando después de un enorme desequilibrio que recibimos", reconoció. Para cerrar, volvió a la épica oficial: " Hoy tenemos una Argentina más estable y los jubilados están mejor que como estaban ".

La culpa es de la tecnología

Pero la frase estrella llegó con el consumo. Frente a los indicadores que muestran caídas en las ventas, el vocero relativizó: "No está tan claro que el consumo esté a la baja. Hay muchos datos para analizar. Hay un cambio en los hábitos de consumo de todo el mundo producto de las nuevas tecnologías".

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Y explicó su teoría: " Mucha gente dejó de comprar en los comercios habituales y hoy compran por internet . Eso hace que determinados comercios vendan menos, no porque se consuma menos sino porque el comercio cambió de eje". ¡Increíble! El almacén de barrio no vende menos porque a la gente no le alcanza: vende menos porque los vecinos ahora compran la yerba por una app.

Para el Gobierno, todo se compensa. "Hay una fuerte expansión del consumo por una vía y una reducción del consumo por otra. En el agregado no estamos viendo una reducción del consumo", insistió Ravier. Habría que preguntarles a los jubilados que hacen malabares con $514.000 cuántos de ellos llenan el carrito del supermercado online.

El 65% de los jubilados está bajo la línea de pobreza.

La realidad es más dura que las conferencias de Adrián Ravier. La canasta básica subió 3,5% en octubre, más que la inflación general del 2,2%. Hace días, un comedor de jubilados juntaba plata para que una compañera, presa 35 días por intentar llevarse un pedazo de carne, pudiera volver a su casa en tren. Y cada miércoles, frente al Congreso, los jubilados que reclaman se encuentran con vallas y gases.