La visita del papa León XIV a Perú dejó una fuerte polémica que, lejos de apagarse con su regreso a Roma, terminó desatando un verdadero escándalo internacional. Esta vez, el protagonista fue Nelson Castro, quien quedó en el centro de las críticas después de realizar una descripción clasista de las condiciones de vida en Chiclayo que provocó la furia de las autoridades locales.

El Sumo Pontífice regresó este martes a Europa después de completar una extensa gira latinoamericana que incluyó Uruguay, Argentina y Perú. Durante su recorrido, se encontró con millones de fieles y dejó distintos mensajes, entre ellos, un llamado a no dejarse dominar por los algoritmos que profundizan las diferencias, radicalizan las posturas y alimentan la violencia.

Papa León XIV en Perú

Sin embargo, mientras León XIV insistía en la importancia del respeto y la convivencia, el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, protagonizó un durísimo enfrentamiento mediático con el periodista argentino, quien había viajado al país para cubrir las actividades del Papa para TN.

La controversia se sumó a los cuestionamientos que ya habían surgido por los comentarios de Mercedes Ninci durante la cobertura de la visita papal. Pero esta vez fue Castro quien quedó bajo la lupa, luego de referirse a la infraestructura y a las condiciones socioeconómicas de Chiclayo, ciudad en la que León XIV se desempeñó como obispo entre 2015 y 2023.

Nelson Castro cubrió la gira del papa León en Latinoamérica

Lejos de ignorar las declaraciones del periodista, Pérez salió con los tapones de punta. Visiblemente indignado, cuestionó la mirada que Castro había ofrecido sobre Chiclayo y lo acusó de viajar al país para exhibir sus supuestas "miserias". Sin filtros, el gobernador lanzó una catarata de críticas y hasta exigió que el comunicador argentino diera explicaciones públicas por sus comentarios: "Hay un descerebrado que se llama Nelson Castro y es argentino, que ha venido a mirar las miserias supuestamente de Chiclayo", comenzó.

"Acaba de hablar algo horrible, algo que nosotros cuando vamos a Argentina no lo hacemos, pudiendo haberlo hecho. Señor, usted tiene la imperiosa necesidad de venir a hablar con nosotros y decirnos qué dificultad tiene usted con Chiclayo", dijo muy enojado.

Jorge Pérez se mostró enojado con Nelson Castro

Pero el descargo no terminó ahí. Pérez también salió en defensa de los trabajadores de la ciudad y, particularmente, de quienes utilizan mototaxis como medio de subsistencia, uno de los aspectos que habían aparecido en la cobertura televisiva.

En ese contexto, el funcionario redobló la apuesta y acusó al periodista de obtener beneficios económicos a costa de desprestigiar a los habitantes de Chiclayo: "Una mototaxi la usan ciudadanos para trabajar, no lo hacen ellos utilizando un micro para hablar mal de alguien y llevarse la plata en base a difamaciones y calumnias, que probablemente usted lo haga. La gente prefiere llevarse el dinero de manera digna, no como usted ", disparó Pérez.

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De esta manera, el gobernador dejó en claro su malestar con la cobertura argentina y convirtió las declaraciones de Castro en el centro de una polémica que trascendió las fronteras peruanas.

Qué dijo Nelson Castro

El origen del enfrentamiento se remonta a una transmisión en vivo de TN, durante la cual Nelson Castro dialogaba con Jonatan Viale desde las calles de Chiclayo, uno de los destinos más significativos de la gira de León XIV por su pasado como obispo de la ciudad.

Mientras recorría la zona, el periodista realizó una descripción de las viviendas, las calles y las condiciones de vida de sus habitantes: " Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde . Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente. Con gente encantadora que te abren las puertas de la casa y te invitan a comer, te dan lo que no tienen, pero viven así", había señalado Castro al aire.

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La descripción no tardó en provocar cuestionamientos y terminó llegando hasta el gobernador de Lambayeque, quien decidió responder públicamente con fuertes acusaciones.

Así, lo que comenzó como una cobertura periodística de la histórica visita de León XIV terminó convirtiéndose en un enfrentamiento entre un funcionario peruano y uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina. Una polémica que dejó en segundo plano, al menos por un momento, el mensaje de unidad y respeto que el propio Pontífice había transmitido durante su recorrido por Latinoamérica.