La cobertura del viaje del Papa a Perú terminó en escándalo internacional, y no por León XIV. Nelson Castro, que siguió al Pontífice por el país andino para TN, describió Chiclayo, la ciudad donde Robert Prevost fue obispo y que lo considera uno de los suyos, con palabras que cayeron como una bomba del otro lado de la cordillera. Su colega Jonatan Viale salió a bancarlo sin un solo "pero".

La frase se escuchó durante ¿La ves?, el programa de Viale en TN, y se viralizó en minutos. Lo que para Castro fue una descripción del paisaje, para muchos peruanos fue una mirada clasista y desubicada sobre una ciudad humilde que acababa de recibir con los brazos abiertos al Papa.

Nelson Castro desde Perú

Al llegar a Chiclayo, Castro lanzó: " Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde . Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente".

La respuesta peruana no se hizo esperar. Periodistas de ese país salieron a cuestionarlo, y una de las críticas más duras llegó de Carla García, conductora de Willax, que lo calificó de "mamarracho" e "ignorante". Por estas horas, se espera que el periodista difunda un comunicado para explicar sus dichos y pedir disculpas al pueblo peruano.

Uno de los títulos de medios peruanos enojadísimos con Castro

Mientras tanto, Viale eligió el respaldo sin fisuras. "Vi que decía cosas horribles... Yo a Nelson lo adoro y lo respeto. A Mercedes Ninci también", arrancó. Después lo elevó a la categoría de héroe nacional del oficio: " Creo que es nuestro prócer del periodismo , con lo cual hablo con muy poca objetividad. Además, porque compartimos muchas horas de esta cobertura espectacular que hizo del Papa".

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El cierre fue el más llamativo. Lejos de cuestionar la frase, Viale habló de un error de interpretación: " Me da mucha pena, me parece que hubo un malentendido . Nelson nunca le quiso faltar el respeto ni a Perú, ni al Papa ni a nadie. Tendrá que explicarlo él, pero me parece que está clarísimo que es un hiper-profesional, respetuoso y serio".

La pelota ahora está del lado de Nelson Castro. Jonatan Viale ya dio su veredicto: le da pena lo que pasó y cree que todo fue un malentendido. En Chiclayo, en cambio, esperan algo más que la defensa de un colega: un pedido de disculpas de quien los describió como un lugar de "subsistencia".