Andrea Amarante, Pamela Cobbas y Roxana Figueroa murieron quemadas en la habitación de un hotel de Barracas donde vivían; Sofía Castro Riglos sobrevivió con graves quemaduras. Dos años y medio después, el triple lesbicidio de Barracas llega a su momento decisivo: este miércoles 18 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 5 dará a conocer el veredicto contra Justo Fernando Barrientos, acusado de arrojar una bomba molotov contra ellas.

El ataque ocurrió el 6 de mayo de 2024 donde las cuatro mujeres compartían ese espacio como una comunidad amorosa, en un contexto de precariedad habitacional y económica, y según los testimonios ya venían sufriendo amenazas y hostigamiento de Barrientos. El juicio fue histórico también por otro motivo: por primera vez, una organización LGBTTTIQA+, la Federación Argentina LGBT+, intervino como querella colectiva en una causa por lesbicidio.

Marcha por el Triple lesbicidio de Barracas

Eli Trimarchi, activista lesbiana que sigue el caso desde el principio y estuvo en las audiencias, le contó a BigBang cómo fueron los alegatos de la defensa. Durante "dos horas reloj", los abogados de Barrientos pidieron su absolución con argumentos que ella describe con indignación: su edad, la falta de antecedentes y que las víctimas no lo habían denunciado antes, pese a que los vecinos del hotel confirmaron el hostigamiento.

La defensa también puso en duda el material usado para el incendio y explicó las quemaduras de Barrientos —el único con heridas tras el ataque— como un intento de ayudar a las víctimas. Sus autolesiones posteriores, según su versión, se debieron a un estrés postraumático por haber sido señalado como culpable. Para Trimarchi, la conclusión es clara: "Fue todo muy nefasto".

Marcha por el Triple lesbicidio de Barracas

Las abogadas defensoras intentaron descartar la figura de crimen de odio: dijeron que no había diferencia de poder, porque Barrientos vivía "en la misma precariedad", y que si el móvil hubiera sido el odio a su orientación "las habría atacado antes", ya que llevaban dos años en el hotel. Incluso compararon el caso con el ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo, donde los agresores se jactaron en redes; como Barrientos no subió nada, según la defensa, no habría odio.

Trimarchi ve en esos argumentos un patrón que conoce de memoria. "Cómo la justicia siempre encuentra la manera de justificar a los hombres que atacan a mujeres en todos los contextos", planteó. Y comparó con otros casos en los que, a su entender, la vara fue mucho más dura con mujeres y disidencias: "Hay una vara muy diferente y muy notoria".

Marcha por el Triple lesbicidio de Barracas

La querella de Sofía, la única sobreviviente, pide prisión perpetua. "Tenemos tres compañeras fallecidas", recordó Trimarchi. Para la activista, que el tribunal reconozca el crimen de odio sentaría un precedente nacional, más aún "bajo este contexto de clara persecución al colectivo LGBT".

Ese contexto tiene nombre. La consigna que acompaña el caso, "Esto no es libertad, es odio", apunta a los discursos del presidente Javier Milei contra la diversidad, como el de Davos de enero de 2025, en el que vinculó a parejas homosexuales con el abuso infantil. Para las organizaciones, esas palabras desde el poder no quedan en el aire: terminan en la calle, como mostró el ataque de Palermo, y legitiman la violencia contra lesbianas, gays, travestis y trans.

Justo Fernando Barrientos

La Coordinadora Lesbicidios Nunca Más convoca a organizaciones, activistas y medios a acompañar el veredicto. La concentración en Tribunales arranca a las 9 de la mañana, y la sentencia se espera después del mediodía, cerca de las 14. "Esperamos ser muchos en la puerta de Tribunales", anticipó Trimarchi.

Al cierre de la audiencia, integrantes de la Coordinadora y de las querellas hablarán con la prensa sobre el precedente que puede marcar el fallo. La consigna será la misma de siempre: "Por Andrea, Pamela y Roxana. Por Sofía. Por todas las identidades lésbicas. Lesbicidios nunca más." Mañana, el triple lesbicidio de Barracas pone a prueba si la Justicia argentina está dispuesta a llamar al odio por su nombre.

Si sufrís o conocés a alguien que sufre violencia por su orientación sexual o identidad de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas a la Línea 144. En caso de emergencia, llamá al 911.