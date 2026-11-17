Ocho meses. Ese es el tiempo que llevan los trabajadores hoteleros y gastronómicos sin cobrar los aumentos que ya firmaron en paritarias. Cansados de esperar, miles de afiliados a la UTHGRA coparon la avenida Carlos Pellegrini, entre Arenales y Juncal, frente al Ministerio de Capital Humano; al frente estuvo Luis Barrionuevo, que convirtió el reclamo en una guerra abierta contra Sandra Pettovello y el Gobierno de Javier Milei.

El conflicto tiene dos frentes. Por un lado, la Secretaría de Trabajo no homologa los acuerdos salariales, y sin homologación no hay aumento en el recibo de sueldo. Por el otro, el Gobierno se niega a certificar a las autoridades que la UTHGRA eligió en diciembre, pese a fallos judiciales que lo obligan a hacerlo. Por eso, Barrionuevo presentó una denuncia penal contra Pettovello y el secretario de Trabajo, Julio Cordero.

Barrionuevo movilizó a UTHGRA al Ministerio de Capital Humano

Frente a una sede custodiada por la policía, Barrionuevo arrancó con ironía: dijo que Pettovello "de capital tiene mucho, pero de humano no tiene nada", y a Cordero lo rebautizó "Corderito". Después fue al hueso: "Hace meses que vienen dilatando y no homologando los convenios de una paritaria justa y los trabajadores quieren cobrar ayer, no mañana. Por eso le digo a la ministra y al secretario que hoy han sido denunciados por mi persona penalmente".

El dirigente pidió la salida de la ministra: Pettovello, dijo, "debe dar un paso al costado porque no sabe ejercer su tarea", y "la Jefatura de Gabinete tendrá que hacerse cargo de la Secretaría de Trabajo". También cuestionó la judicialización del conflicto: "Todos los trabajadores no podemos andar en los tribunales dirimiendo los problemas nuestros, que son problemas del mundo sindical", dijo y en la misma línea advirtió: "Necesitamos resolver los problemas ahora".

"Hoy comienza la lucha" El dirigente de UTHGRA, Luis Barrionuevo, encabezó una masiva marcha de trabajadores de su gremio a la Secretaria de Trabajo y afirmó que denunció penalmente -y le pidió la renuncia- a la ministra de @mincaphum_ar Sandra Pettovello y al secretario de https://t.co/c7KBHZbLuL — MMorenoNoticias (@mmorenonoticias) November 16, 2026

El tono subió con cada frase. "Nos han cansado. En diciembre ganamos las elecciones en todo el país y hasta el día de hoy no nos dieron la certificación de autoridades. Sí lo han hecho por coima con otros que no eran más dirigentes y que han saqueado las cajas de los trabajadores en el Banco Ciudad. También vamos a denunciar penalmente a los directores del banco", disparó.

Después respondió a Pettovello, que lo había tildado de mafioso: "Ya que anda diciendo que soy mafioso, le digo a la ministra, y si realmente defender los derechos de los trabajadores y tener uno de los sindicatos más importantes y limpios del país es ser mafioso, soy mafioso". Y redobló: "Si tener el mejor turismo, las mejores coberturas de obra social, las mejores 54 escuelas en todo el país y el Instituto Gastronómico, que es de alta jerarquía, es ser mafioso, le digo: sí, soy mafioso".

Barrionuevo movilizó a UTHGRA al Ministerio de Capital Humano

Hubo también un mensaje con doble filo para los funcionarios: "Les digo a la ministra y a Corderito que adonde vayan, eventos, restaurantes, confiterías, bares, que se queden tranquilos porque serán bien atendidos por los gastronómicos".

Con trabajadores llegados de Mar del Plata, Córdoba, Rosario, la Costa Atlántica y el Gran Buenos Aires, Barrionuevo ratificó el plan de lucha y apuntó directo al Presidente: "Este es un país que merece estar mucho mejor. Por eso le digo al presidente, no sé si estará acá o fuera del país, que se baje del avión, que la escuche un poquito a la panadera, que es su hermana, sobre cómo está la situación ". Su diagnóstico fue lapidario: "Lamentablemente no tenemos gobierno, no hay quien conduzca. Por eso que el año que viene hay elecciones y democráticamente va a volver a gobernar el peronismo. No tengo ninguna duda".

Barrionuevo movilizó a UTHGRA al Ministerio de Capital Humano

Del otro lado, la respuesta fue dura. Fuentes de Capital Humano compararon la marcha con las movilizaciones piqueteras y sostuvieron que "no expresó un reclamo laboral genuino sino que fue una demostración de fuerza organizada con personas que no sabían por qué estaban allí"; también denunciaron la presencia de menores y que había "personas obligadas a asistir".

La ministra fue más lejos. En X denunció presiones y hostigamiento de Barrionuevo y anunció que analiza una presentación judicial para resguardar su "integridad moral y física". "No es correcto mentir, no es correcto presionar y aún más intolerable, hostigar", escribió. Sostuvo que la elección del gremio "se encuentra judicializada", contó que recibió presiones para que el Ministerio desistiera del recurso ante la Corte y concluyó: "Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión".