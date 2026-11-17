Jorge Rial debutó anoche con su nuevo canal de YouTube, Ensalada Rusa, y reveló más detalles del escándalo de Mandarina. En el primer vivo del programa -que hasta ahora venía realizando "salidas de emergencia desde la clandestinidad- el también conductor de Argenzuela anticipó la disolución de la productora del marido de Mariana Fabbiani y destapó la olla en torno al futuro laboral de la conductora de DDM.

"Pegó muy fuerte lo de Mandarina, hemos instalado desde Ensalada Rusa. Se ve que es un tema prohibido, nadie puede hablar de Mandarina, ni de El Nueve, ni de América. Acá hablamos y hay novedades", arrancó Rial, antes de darle la peor noticia a los trabajadores de la productora fundada por Mariano Chihade: "No es linda la noticia, pero lamentablemente Mandarina va a desaparecer... va a cerrar. Ya está tomada la decisión por Víctor Santamaría".

Mandarina va a desaparecer, Santamaría decidió cerrarla"

Cabe recordar que el Grupo Octubre adquirió el 100% del paquete accionario de la productora del marido de Fabbiani, cuyos principales productos tienen aire en la pantalla de América y la continuidad de los ciclos como LAM, SQP y DDM hoy están en duda.

"La idea es que El Nueve la absorva directamente y que los programas de Mandarina, que hoy son el de Ángel (De Brito), el de Yanina (Latorre), una parte de Bendita sean absorvidos directamente por el canal. No es nuevo esto. Es lo que pasó en su momento con Pol-Ka en El Trece; Ideas del Sur también en su momento por el grupo de Cristóbal López", contextualizó el conductor.

chihade santamarina

¿Qué sucederá con todos los trabajadores de la productora? "A partir de ahora, todos los contratos y todos los contratados son parte de El Nueve y van a ser producidos por el canal. Esto ya está, ya está tomada la decisión".

"A partir de este momento, a Chihade le pasan dos cosas. Primero, pasó de príncipe a mendigo; de jefe a empleado de Víctor Santamaría. Lo segundo, desde el día en el que se sentó en Tabac con Juan Cruz Ávila y le dijo que había vendido Mandarina a Santamaría... a partir de ese momento, él y su productor más importante (Lucas González) tienen la entrada prohibida en América", confirmó Rial.

Chihade y su productor más importante tienen la entrada prohibida en América"

¿Un dato no menor? "El productor es el productor general de Yanina (Latorre). ¿Qué pasa con eso? Las reuniones de producción, por ejemplo, las tienen que hacer en la calle. Si vas un rato antes del programa, la vas a ver a Yanina con su productor en la calle charlando porque Lucas (González) no puede entrar al canal", disparó el conductor de Ensalada rusa.

El futuro de los programas de Mandarina, tras su venta

"Son las 19.05 en este momento. Hace aproximadamente tres o cuatro horas, Ángel de Brito tuvo la primera reunión con las autoridades de América para tratar el tema de si se va o no. Lo más seguro es que se vaya, de hecho está tensando la situación desde sus redes sociales con varios posteos", anticipó.

Ángel De Brito

En lo concreto, el conductor de LAM habría recibido una muy buena oferta por parte de El Nueve para desembarcar en la nueva señal. "Es muy buena guita. Quiero decirles que los dos canales tienen bolsillo de payaso... guita para todos lados, es impresionante. Sería la primera guita importante que haría Ángel y está muy bien".

En lo que respecta a la conductora de SQP, Rial anticipó: "Casi seguro que se queda, por las razones que ya les conté el otro día. Su marido (Diego Latorre) es una de las figuras de ESPN y, ¿quién maneja ESPN? Juan Cruz Ávila, que maneja América. Y América maneja Telefe".

💣Dato bombita: Latorre se sentó junto a Ávila en la mesa principal de los Martín Fierro de cable que tuvieron lugar el jueves de la semana pasada. Una postal contundente que, para muchos, ofició de confirmación de que la ex panelista se quedará en el canal de Palermo.

Yanina Latorre

"Lo más seguro es que se quede, también es muy buena plata. Puso una sóla condición: no competir con Ángel (De Brito). ¿Por qué no quiere? No por miedo a no ganarle o a perder en el rating, por miedo a los carpetazos. Se conocen muy bien y se pueden tirar con todo. No es una guerra que Yanina esté para llevar adelante y Ángel en eso tiene más kilómetros de diferencia y de recorrido a la hora de pelearse", detalló Rial.

Yanina puso como condición no competir con Ángel por miedo a los carpetazos"

La situación de Beto Casella es distinta. "Beto es de América. Lo único que es de Mandarina es el nombre de Bendita, él es de América así que se va a quedar ahí. Yanina va a cambiar el nombre (de su programa), ya lo registraron".

El millonario edificio de Mandarina: de búnker PRO, a unidad básica peronista

"Víctor Santamaría estuvo el jueves... viernes de la semana pasada en el edificio de Mandarina, que queda a dos cuadras de América. Lo fue a ver, le encantó. Mate en mano, dijo: 'A partir de este momento, este edificio es mío'. El que se va a tener que ir de acá es Chihade", disparó Rial.

Todo el edificio quedará en manos de Santamaría, no sólo la oficina del marido de Mariana Fabbiani. "Imaginate cuando vaya Máximo (Kirchner) ahí, cuando vaya Axel (Kicillof); los gremialistas... al lugar que era el búnker del macrismo. Chihade es un operador del macrismo y no está mal. El tema ahora es cómo van a hacer yendo ahora a un canal que levanta la bandera de 'Cristina libre'".

El quilombo ideológico que van a tener estos muchachos. No van a saber si cantar la marcha peronista, la internacional"

El futuro de Bondi, el canal de Stream de De Brito

"De ese edificio sale Bondi. (Santamaría) ya les dijo que Bondi también se va a trasladar al edificio de El Nueve. Un edificio enorme, que antes era un mercado, queda ahí en Dorrego. Ahí van a hacer el nuevo estudio, calculan que para febrero, con un ventanal a la calle".