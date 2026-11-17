La felicidad es absoluta para Sofía "Jujuy" Jiménez, quien atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida. A un año y medio de haber comenzado su historia de amor con Gustavo Qüerio Hormaechea, la modelo sorprendió al anunciar que está embarazada y que se convertirá en mamá por primera vez.

Todavía emocionada por la noticia, la influencer visitó LAM, donde abrió su corazón y compartió detalles íntimos de su embarazo. Sin embargo, hubo una revelación que llamó especialmente la atención: contó dónde y en qué circunstancias habría sido concebido su primer hijo.

Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó su embarazo

"Pasaron los tres meses y el bebé está bien. La fecha de nacimiento es para el 25 de mayo, muy patriota. No sé el sexo aún", expresó la modelo, quien ya superó el primer trimestre de gestación y espera con entusiasmo la llegada de su bebé.

Aunque la pareja ya había conversado sobre la posibilidad de formar una familia, Jujuy reconoció que el embarazo llegó mucho antes de lo que imaginaba. Incluso, reveló una llamativa coincidencia entre el tiempo que lleva conviviendo con su novio y las semanas de gestación: "El embarazo fue una sorpresa. No me imaginé que iba a ser tan pronto. Él vivía en Salta y hace tres meses que estamos viviendo juntos en Buenos Aires. ¡Y estoy de tres meses embarazada! Fue un regalo de Diosito", manifestó, dejando en evidencia la felicidad que atraviesan ambos.

Pero la confesión más picante llegó cuando la modelo recordó el momento en el que comenzó a sospechar que estaba esperando un bebé. Entre risas, reconstruyó las fechas y terminó identificando un apasionado reencuentro con Gustavo durante un viaje a Bariloche: "Me di cuenta de que no me estaba viniendo, y me remonté a cuándo había sido la última vez y dije: 'Ay, Bariloche'. Fue un 'reencontronazo' que tuvimos porque no nos habíamos visto todo un mes ", relató con humor, sorprendiendo con la intimidad de su confesión.

Sin embargo, detrás de las risas también hubo nervios e incertidumbre. Es que, pese a las sospechas, la periodista admitió que le costó animarse a confirmar lo que estaba sucediendo. "Me daba miedo hacerme el Evatest porque había muchas posibilidades", reconoció.

Sofía "Jujuy" Jiménez espera su primer hijo

En medio de la emoción por su primer embarazo, Jiménez también aprovechó para dedicarle unas palabras de amor a su pareja, con quien comenzó una relación hace un año y medio y actualmente comparte su vida en Buenos Aires. La modelo aseguró que, mucho antes de recibir la noticia, ambos ya habían imaginado un futuro juntos y conversado sobre la posibilidad de convertirse en padres.

De hecho, confesó que había algo en la personalidad de Gustavo que le daba la certeza de que sería el hombre indicado para formar una familia: "Ya habíamos hablado el tema, siempre supimos que uno iba a ser el papá y el otro la mamá de nuestros hijos. Yo lo veo con sus sobrinos, que tiene locura, y dije: 'Él va a ser el papá'", recordó con ternura. Así, entre confesiones íntimas, anécdotas de pareja y mucha emoción, Jujuy disfruta de sus primeros meses de embarazo, mientras se prepara para recibir a su primer hijo, cuya fecha probable de nacimiento es el 25 de mayo. Una llegada que, además de cambiarle la vida para siempre, tendrá un detalle muy argentino.