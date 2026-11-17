Ella le dijo que quería separarse. Según la acusación fiscal, esa frase alcanzó para que Darío Pascual Cabrera, de 35 años, intentara matarla. El ataque ocurrió el sábado 28 de marzo de 2026 en San Miguel de Tucumán, adentro de una camioneta en la que también viajaban las dos hijas de la pareja, de 16 y 10 años. Durante meses la causa avanzó en silencio; ahora se hace pública porque la Fiscalía pidió 10 años de prisión efectiva y el caso irá a juicio oral como un intento de femicidio.

Eran cerca de las 17.40 cuando la Toyota Hilux que manejaba Cabrera circulaba por la avenida América, de sur a norte. Adentro, la mujer, de 32 años, le comunicó su decisión de terminar la relación, y la discusión escaló. Al pasar frente a una garita policial, ella empezó a gritar para pedir ayuda; él, según la reconstrucción fiscal, la tomó con violencia del cuello y de la ropa, y le advirtió que se callara porque podía terminar preso .

Darío Pascual Cabrera quiso matar a su esposa y dos hijas

Lejos de frenar, el hombre giró bruscamente por el pasaje Houssay hacia el pasaje Aragón, aceleró y estrelló de frente la camioneta contra una casa ubicada al 800 de esa calle, propiedad de una mujer de 81 años. El impacto destrozó parte de la vivienda. Con sus hijas a bordo, la camioneta se convirtió en un arma.

Lo peor llegó después del choque porque, todavía dentro del vehículo, siempre según la acusación, Cabrera se lanzó sobre su pareja y empezó a ahorcarla con ambas manos, con la intención de matarla. Fueron sus dos hijas las que la salvaron : forcejearon con su padre hasta que la soltó, y la mujer pudo abrir la puerta y escapar. Una ambulancia del 107 la trasladó al hospital Padilla.

El navegador no soporta este contenido.

El miércoles 11 de noviembre, en una audiencia del Ministerio Público Fiscal de Tucumán, la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, pidió elevar la causa a juicio. El auxiliar fiscal Ricardo Ybáñez detalló las pruebas: testigos presenciales, un informe accidentológico, estudios médicos y psicológicos, los testimonios de las dos chicas en Cámara Gesell y las imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento exacto del impacto.

La defensa pidió el sobreseimiento, pero la jueza lo rechazó y abrió el juicio. Cabrera llegará al debate acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa , en concurso ideal con daños. Mientras tanto, seguirá con arresto domiciliario, prorrogado por 90 días más, hasta el 9 de febrero de 2027.

Así quedó la casa contra la que se estrelló la camioneta de Darío Pascual Cabrera

El intento de femicidio en Tucumán llegará ahora a los tribunales, donde Darío Pascual Cabrera tendrá la oportunidad de defenderse y la Justicia deberá decidir si lo condena. Para la mujer y sus hijas, el juicio será también la posibilidad de que el Estado reconozca lo que vivieron aquel sábado de marzo: no fue un accidente ni una pelea de pareja, sino violencia de género en su forma más extrema.

Si sufrís o conocés a alguien que sufre violencia de género, podés comunicarte de manera gratuita las 24 horas a la Línea 144 por WhatsApp al 11-2771-6463. En caso de emergencia, llamá al 911.