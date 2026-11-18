No hubo discursos, pero no hacía falta: la foto habló por sí sola. El Día de la Militancia peronista encontró a buena parte del peronismo reunido en el teatro Otamendi de San Fernando, en un acto que Sergio Massa, con su Frente Renovador, y Juan Manuel Olmos, con el Peronismo Federal, venían cocinando a fuego lento hace semanas. La idea era presentar en público un reagrupamiento "anti Milei" de cara a 2027; el anfitrión fue el intendente local, Juan Andreotti. Pero la imagen tuvo un hueco imposible de disimular: Axel Kicillof no estuvo.

La rosca para llenar el teatro fue de alto voltaje. Massa, uno de los artífices del encuentro, hasta suspendió un viaje a San Pablo, donde lo había invitado el PT de Lula, para no perderse tremenda yunta. El resultado fue una postal amplia: los gobernadores Gerardo Zamora y Natalia De la Sota, el exgobernador Sergio Uñac, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, intendentes, la conducción de la CGT y legisladores que responden a Cristina y Máximo Kirchner.

La foto del peronismo unido... sin Kiicillof

Al entrar, los organizadores explicaron el sentido de la convocatoria: "Unificar a compañeros que venimos de distintos espacios pero tenemos una mirada común hacia 2027". En el Senado dijeron presente Juan Manzur, Marcelo Lewandowski y Adán Bahl; desde Diputados llegaron Pablo Yedlin, Juan Pablo Luque, Caren Tepp, Gustavo Bordet y Diego Giuliano. Los porteños Leandro Santoro y Matías Lammens, cercanos a Olmos, compartieron la escena con los bonaerenses Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, que representaron al kirchnerismo.

La foto sumó también a dirigentes que en algún momento se alejaron del peronismo orgánico, como Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey. La Liga de Intendentes tuvo lugar central con Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával; por la CGT estuvieron los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo, junto a Andrés Rodríguez (UPCN) y Omar Plaini (Canillitas). En primera fila, la plana mayor del Frente Renovador: Malena y Sebastián Galmarini junto a Cecilia Moreau.

Algunos de los asistentes al Día de la Militancia Peronista

A la salida, Massa, que habló poco en público desde la derrota de 2023, se mostró confiado: "Va a haber unidad y vamos a ser gobierno en Argentina el año que viene". Mencionó a Zamora, De la Sota y Uñac como posibles candidatos y se bajó a sí mismo de la lista, al menos por ahora: "Hoy me toca más la responsabilidad de ayudar a otros y después en todo caso, llegado el momento, que se decida. También hubo cuatro candidatos a gobernadores, gente que tiene ganas de ser".

Algunas frases parecieron tener destinatario: "La obligación que tenemos con los millones de argentinos que tienen una lista de problemas son suficiente argumento para que no prime ni la mezquindad, ni el egoísmo ni la vanidad", advirtió. Y recordó que en 2025 se especulaba con un peronismo partido en tres, hasta que un día hubo unidad; está convencido de que volverá a pasar, aun si el Gobierno suspende las PASO.

El capítulo secreto: ¿invitaron a Kicillof?

Acá las versiones chocan. Consultado por los ausentes, Massa fue tajante: "Estaban todos invitados". Los organizadores dijeron que habían convocado a Gabriel Katopodis y Mariano Cascallares, dos ex massistas hoy alineados con el gobernador, que obviamente no fueron. Pero en el entorno de Kicillof lo desmintieron: aseguran que ni él ni su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) recibieron invitación.

Axel Kicillof

La respuesta oficial de La Plata la dio el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con tono de superación: "Cada sector tiene el legítimo y genuino derecho de representar al peronismo y al campo popular. Si hay más de una representación está perfecto. Después se verá cuál es el método para conciliar y llegar a una candidatura unificada". Y marcó la cancha: " Todavía están las PASO ".

Así terminó la jornada del Día de la Militancia peronista: una foto de unidad que celebra estar juntos y, al mismo tiempo, deja afuera al dirigente bonaerense. La crónica de la unidad tiene final abierto, y el capítulo de Axel Kicillof promete seguir escribiéndose hasta 2027.