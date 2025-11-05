Big Bang! News
Más
Política
¡Con la tuya, contribuyente!

Milei viaja a EE.UU: sin foto con Trump y sin encuentro con Messi, busca reforzar su imagen personal

Disertará en el American Business Forum 2025.

05 Noviembre de 2025 16:53
Javier Milei
Javier Milei

El presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei dio comienzo este miércoles a las 15.30 su catorceava gira por Estados Unidos; cabe recordar que esta es su primera visita internacional tras el triunfo en las elecciones de medio término. 

El derechista y ultraliberal partió desde el Aeroparque Jorge Newbery rumbo a Miami, donde participará como orador en el prestigioso American Business Forum 2025, un evento que reúne a líderes políticos, empresariales y deportivos más conservadores del planeta.

Javier Milei se somete una vez más a Estados Unidos
Javier Milei se somete una vez más a Estados Unidos

El foro, que tiene lugar entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, contará con la presencia de figuras como Donald TrumpLionel Messi, María Corina Machado (principal opositora de Nicolás Maduro), Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), y Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1), entre otros. 

Aunque se esperaba una reunión entre Milei y Trump, fuentes oficiales confirmaron que no habrá foto ni encuentro formal debido a incompatibilidades en sus agendas. Sin embargo, ambos coincidieron previamente en Washington, donde Trump expresó su respaldo político y económico que sostendrá la gobernabilidad del argentino.

Horror por el acoso sexual callejero que vivió Claudia Sheinbaum en México: "Si nos tocan a una, nos tocan a todas"
Lee también

Inconcebible Horror por el acoso sexual callejero que vivió Claudia Sheinbaum en México: "Si nos tocan a una, nos tocan a todas"

Milei será uno de los oradores del American Business Forum 2025
Milei será uno de los oradores del American Business Forum 2025

Tras su participación en el foro, Milei asistirá a la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach, un espacio clave para la derecha global. Durante el viernes, la gira continuará en Nueva York, donde Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán con inversores en un seminario organizado por el Council of the Americas. 

Además de su agenda política y económica, Milei realizará una visita personal a la tumba del Rebe de LubavitchMenachem Mendel Schneerson, líder espiritual del judaísmo del siglo XX; desde Casa Rosada explicaron que este paso es "para agradecer por su victoria electoral".  

Javier Milei toma juramento a Manuel Adorni y olvidan a Guillermo Francos: "Preparando el incienso"
Lee también

Aquí no ha pasado nada Javier Milei toma juramento a Manuel Adorni y olvidan a Guillermo Francos: "Preparando el incienso"

Rodrigo Paz Pereira
Rodrigo Paz Pereira

Antes de volver a Buenos Aires, Milei hará una escala en Bolivia para asistir a la asunción del también ultraderechista Rodrigo Paz Pereira que marca el fin de dos décadas del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y abre una etapa de relaciones más estrechas entre Bolivia y Estados Unidos.

American Business Forum Donald Trump Javier Milei Rodrigo Paz Pereira

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10