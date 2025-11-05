Milei viaja a EE.UU: sin foto con Trump y sin encuentro con Messi, busca reforzar su imagen personal

El presidente de las fuerzas del cielo Javier Milei dio comienzo este miércoles a las 15.30 su catorceava gira por Estados Unidos; cabe recordar que esta es su primera visita internacional tras el triunfo en las elecciones de medio término.

El derechista y ultraliberal partió desde el Aeroparque Jorge Newbery rumbo a Miami, donde participará como orador en el prestigioso American Business Forum 2025, un evento que reúne a líderes políticos, empresariales y deportivos más conservadores del planeta.

Javier Milei se somete una vez más a Estados Unidos

El foro, que tiene lugar entre el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, contará con la presencia de figuras como Donald Trump, Lionel Messi, María Corina Machado (principal opositora de Nicolás Maduro), Jamie Dimon (CEO de JP Morgan Chase), y Stefano Domenicali (presidente de la Fórmula 1), entre otros.

Aunque se esperaba una reunión entre Milei y Trump, fuentes oficiales confirmaron que no habrá foto ni encuentro formal debido a incompatibilidades en sus agendas. Sin embargo, ambos coincidieron previamente en Washington, donde Trump expresó su respaldo político y económico que sostendrá la gobernabilidad del argentino.

Milei será uno de los oradores del American Business Forum 2025

Tras su participación en el foro, Milei asistirá a la Cena de Gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Palm Beach, un espacio clave para la derecha global. Durante el viernes, la gira continuará en Nueva York, donde Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán con inversores en un seminario organizado por el Council of the Americas.

Además de su agenda política y económica, Milei realizará una visita personal a la tumba del Rebe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson, líder espiritual del judaísmo del siglo XX; desde Casa Rosada explicaron que este paso es "para agradecer por su victoria electoral".

Rodrigo Paz Pereira

Antes de volver a Buenos Aires, Milei hará una escala en Bolivia para asistir a la asunción del también ultraderechista Rodrigo Paz Pereira que marca el fin de dos décadas del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y abre una etapa de relaciones más estrechas entre Bolivia y Estados Unidos.