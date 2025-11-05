Horror por el acoso sexual callejero que vivió Claudia Sheinbaum en México: "Si nos tocan a una, nos tocan a todas"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de un acto de acoso sexual callejero mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México rumbo a un evento público.

El agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, se acercó a la mandataria sin su consentimiento, la manoseó y la besó en la mejilla, vulnerando su espacio personal. Según Sheinbaum, el hombre parecía estar bajo los efectos del alcohol: "Esto es algo que no debe ocurrir en nuestro país. No lo digo como presidenta, sino como mujer y en representación de las mujeres mexicanas . No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Nadie", declaró la mandataria en una conferencia posterior al incidente.

Claudia Sheinbaum

El hecho no solo generó indignación por tratarse de la presidenta del país, sino porque evidencia una problemática que afecta a millones de mujeres mexicanas. De acuerdo con datos de ONU Mujeres, el 70% de las mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida; además, el país enfrenta un promedio alarmante de 10 feminicidios diarios.

La titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández, expresó su repudio al ataque y denunció la normalización de estas conductas machistas: "Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta. Es un recordatorio doloroso de cómo se vulnera el cuerpo y el espacio personal de las mujeres a diario", señaló.

Sheinbaum, quien centra su gobierno en la lucha contra la violencia de género, anunció que revisará si el acoso está tipificado como delito penal en todos los estados del país y lanzará una campaña para promover el respeto hacia las mujeres: " Si esto le hacen a la Presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país ", lamentó.

El agresor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Sheinbaum también animó a las mujeres a denunciar cualquier tipo de acoso y aseguró que no reforzará su seguridad personal, reafirmando su compromiso con el acceso libre y seguro al espacio público para todas las mujeres.

El momento preciso donde Claudia Sheinbaum sufre acoso sexual callejero

En un mensaje a través de su cuenta oficial de X, Claudia Sheinbaum expresó contundente: "Se procederá como lo marca la ley. Hoy refrendamos nuestro compromiso con la cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. En esta ciudad el acoso no tiene cabida. Si nos tocan a una, nos tocan a todas".