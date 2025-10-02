Milei volvió a defender a su círculo íntimo, comparó a Bessent con Messi y acusó de "deshonesto" a Domingo Cavallo

En su ya habitual ronda por medios afines, Javier Milei eligió Radio Mitre para dar una entrevista en la que, lejos de reconocer los evidentes problemas de gestión, se dedicó a ensalzar aliados, atacar críticos y relativizar la gravedad de la crisis económica y social que atraviesa el país. El mandatario volvió a desplegar un discurso cargado de metáforas deportivas -al estilo Mauricio Macri- y frases efectistas, que contrastan con los datos duros que golpean a los argentinos.

Consultado por las negociaciones con el Tesoro norteamericano, Milei se deshizo en elogios hacia el secretario Scott Bessent. "Bessent es Messi", sostuvo, a la vez que destacó a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, al afirmar: "El trabajo de Georgieva es superlativo. Ella sabe pivotear en la política y la economía". La apuesta del Presidente es lograr un swap de 20.000 millones de dólares que le permita aliviar la delicada situación cambiaria.

En la misma línea, ratificó que el próximo 14 de octubre tendrá una reunión con Donald Trump en Washington. "Es una reunión muy importante, se vienen buenas noticias", prometió, sin dar mayores detalles. El mandatario también defendió con énfasis a José Luis Espert, acusado de tener vínculos con Fred Machado, el empresario condenado y ligado al narcotráfico. "Si creyera que alguien está sucio, lo echaría... pero no me voy a dejar piscopatear y echar gente honesta por una operación".

Además, remarcó insistiendo en que todo se trata de una campaña de difamación.: "Esto es un refrito de 2019" .Milei reservó sus palabras más duras para Domingo Cavallo, quien lo responsabilizó por la inestabilidad financiera. "La mayoría de los economistas viene errando y Cavallo no es la excepción. Que diga que no existe el Riesgo Kuka es un acto de deshonestidad intelectual", lanzó, intentando sostener su tesis de que la amenaza kirchnerista explica la suba del riesgo país.

A las críticas por el uso de dólares para contener la divisa, el Presidente respondió con soberbia. "Hay todo un montaje para tratar de asustar a la gente, algunos por ignorancia y otros porque están jugando políticamente. Nuestro gobierno es el que más dólares compró en la historia, más de 25.000 millones desde que asumimos. Cuando llegamos había 21.000 millones y ahora hay 42.000 millones", aseguró, pese a que la dinámica cambiaria contradice su discurso.

También intentó minimizar las acusaciones de corrupción, repitiendo que se trata de rumores y maniobras opositoras. "Mi gobierno no es corrupto, no podemos hacer caso a chimentos de peluquería", afirmó, victimizándose frente a las investigaciones periodísticas que vinculan a su hermana Karina Mieli con el cobro de coimas y sobreprecios en Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), motivo por el cual decidió apartar a su ex titular Diego Spagnuolo.

En tono electoral, Milei destacó que "La Libertad Avanza es el único partido que está en los 24 distritos del país" y se mostró confiado: "Estamos convencidos de que vamos a ganar las elecciones, estamos tranquilos". Sin embargo, en la misma entrevista, reconoció que la pobreza sigue en niveles aberrantes. "31% de pobres es un número aberrante... pero cuando llegamos estábamos en 57%. Yo entiendo que la situación es dura, es complicada... pero hay 6 millones de personas que antes no comían y ahora comen", afirmó, atribuyéndose logros que los datos oficiales aún no validan.

El tono de Milei osciló entre la exaltación personal y la descalificación de opositores. Desde comparaciones futboleras -"cuando me visitó Palermo me emocioné, le deseo que sea feliz, porque él me hizo feliz"- hasta definiciones ideológicas contra el kirchnerismo y la izquierda. "El ladrón cree que todos son de su condición. Ellos son los máximos endeudadores de la historia y acusan a los otros de lo que son ellos", disparó. En definitiva, Milei utilizó la entrevista como escenario para reforzar su postura: un gobierno acosado por "operaciones", con un plan económico supuestamente sólido y la tantas veces mencionada épica personalista.