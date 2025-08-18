Modelos, panelistas, bikini fitness, esoterismo y ex de Fort: el cholulo casting de famosos para las elecciones 2025

La política argentina enfrenta una crisis que también golpea a todo el planeta: la democracia, planteada como lo está en el planeta, no representa a las mayorías populares y eso se refleja en las bajas estadísticas de participación electoral que, en el país, se refleja en estimaciones que exponen que la mitad del electorado podría fallar a la cita en la urnas. La respuesta, lejos de hacer las gestiones y propuestas algo más comprometido, se sintetizó en la repetición de una vieja tendencia: la de poner candidatos y candidatas famosas.

Es un hecho que la gran mayoría de estos vienen por el lado de La Libertad Avanza (LLA), una fuerza que siempre apeló a poner mediáticos en las listas, casi como un homenaje a haber colocado al primer presidente influencer y panelista de la historia del país, Javier Milei. En ese sentido, en esta oportunidad jugó con una figura no tan reconocida de forma masiva en la actualidad, pero con pasado de chica Playboy en los 90. Karen Reichardt, también conductora en la TV Pública libertaria, irá como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires junto a José Luis Espert.

Karen Reichardt en Playboy

En esa dinámica de rubia despampanante, Virginia Gallardo será también candidata en Corrientes, aunque en el caso de la ex de Ricardo Fort ese color de pelo está lejos de ser su natural. La búsqueda de mujeres voluptuosas y de perfil sex symbol es una situación recurrente en los armados libertarios, tanto en la actualidad como en las listas de 2021 y 2023, donde entraron figuras de la talla de Lilia Lemoine, Juliana Santillán y otras figuras que luego fueron acusadas de "gatos" por compañeros de bancada.

Córdoba también se anota un poroto en ese itinerario. La segunda candidata a diputada nacional en la lista de esa provincia será la ex campeona internacional de bikini fitness Laura Soldano. Aunque en este caso hay otra coincidencia con el perfil del mandatario: el costado místico. La mujer se mueve por el mundo de la meditación y los "registros akáshicos" y su historia libertaria comenzó gracias al algoritmo. "Estaba viendo una película en YouTube muy espiritual y cuando termino me pone la película de Milei. La veo y digo: no, este es un enviado", contó ante el streaming del diario Alfil.

Laura Soldano, de modelo bikini fitness a las listas de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba.

Sobre el Presidente destacó que "la fuerza del cielo lo acompaña" y confirmó que es algo que pudo comprobar a través de sus prácticas esotéricas. Cuando lo conoció personalmente al economista libertario, todo tuvo mucho más sentido para ella. "No podía parar de llorar, era una cosa que sentí, no sé, que estaba Jesucristo ahí", reconoció. Su lugar fue ganado a base de acompañamiento a Milei, aunque la confusión no la abandonó pese a su lugar en las listas. "Yo no soy política, soy la ciudadana común, estoy al servicio", sostuvo.

Otro atributo que los libertarios premian es la obsecuencia. Aunque muchas veces esta no garpa tanto como sí lo hace tener una figura seductora. El caso del conductor Sergio "Tronco" Figliuolo, así lo demostró. El socio de Alejandro Fantino en Neura, que se rebajó a hacer una de las entrevistas a los Milei más patéticas como esa en la que llevaron al perro Conan, recibirá el puesto número 11 de la lista de Espert. Una recompensa algo escasa para el nivel de resistencia que demostró su garganta.

Sergio "Tronco" Figliuolo

La provincia de Buenos Aires tiene otros dos ejemplos más de candidatos al servicio del cholulaje. Por un lado la panelista Evelyn Von Brocke será candidata a concejal por San Isidro con el partido de Acción Vecinal. La ex de Fabián Doman ya había confirmado esto antes de que las discusiones públicas sobre candidaturas crezcan de cara al cierre de listas. También el humorista Larry de Clay va dentro de la lista de diputados nacionales bonaerense que tiene como principal figura al acérrimo opositor al modelo libertario Santiago Cúneo.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) también se apela a este tipo de candidaturas. Es el distrito que probablemente las inventó o más lugar le dio, con figuras como Javier Catrilli y Moria Casán, entre otras. Aunque en esta oportunidad con un ejemplo que roza lo ridículo. El tercer candidato a diputado nacional por el partido Movimiento Plural será Jorge Porcel Jr. El hijo del emblemático humorista se destaca por un machismo que dejaría al difunto padre como si fuera un deconstruido total y un aliado de las causas de género.

Claudio "El Turco" García irá como candidato del Partido Integrar de Daniel Amoroso.

El ex futbolista y actual exitoso conductor de streaming Claudio "El Turco" García, también irá como candidato a diputado nacional por el Partido Integrar que encabeza el ex referente del PRO Daniel Amoroso. La debacle de la fuerza fundada por Mauricio Macri motivó que algunas figuras tengan que fundar sus propios armados ante una negociación en la que sus dirigentes entregaron a LLA la poca dignidad que les quedaba por algunos cargos eventuales.