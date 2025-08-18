Se oficializaron las listas para las elecciones legislativas: múltiples rupturas, nuevas alianzas y polarización entre Milei y el peronismo

La carrera electoral de cara a las legislativas del 26 de octubre ya está en marcha y el cierre de listas dejó al descubierto un escenario de fuerte polarización, pero también de fragmentación en casi todas las provincias. A nivel nacional se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, en un turno electoral clave para el gobierno de Javier Milei, que busca consolidar su mayoría parlamentaria. El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) confirmó acuerdos con el PRO en distritos clave, mientras que la alianza peronista Fuerza Patria logró unificar al kirchnerismo con sectores de Patria Grande y del sindicalismo, con figuras de peso en Buenos Aires y la Capital.

La Libertad Avanza y Fuerza Patria ya confirmaron a sus principales candidatos para los comicios del 26 de octubre.

En paralelo, emergen armados alternativos como Provincias Unidas, que reúne a varios gobernadores del centro político, y Ciudadanos Unidos, nacido tras la ruptura de la UCR con la Coalición Cívica. La izquierda, fiel a su tradición, presentó listas en casi todo el país.

CABA: Bullrich, Recalde y múltiples rupturas

En la Ciudad de Buenos Aires, LLA llevará como principal figura a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien encabezará la boleta para el Senado acompañada por el economista Agustín Monteverde y el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Para Diputados, el abogado Alejandro Fargosi liderará la lista, secundado por Patricia Holzman y los actuales legisladores Nicolás Emma y Sabrina Ajmechet. El peronismo presentará a Itai Hagman como candidato a Diputados, mientras que Mariano Recalde buscará renovar su banca en el Senado junto a la académica Ana Arias.

Patricia Bullrich

La centroizquierda y el radicalismo se movieron con piezas propias: Graciela Ocaña competirá al Senado con el sello Ciudadanos Unidos, tras romper con Elisa Carrió, mientras que Martín Lousteau encabezará la lista de Diputados del mismo espacio. La Coalición Cívica, debilitada, llevará a Hernán Reyes como candidato a Diputados y a Marcela Campagnoli al Senado. La izquierda también jugará fuerte con Myriam Bregman en Diputados y Christian Castillo en la Cámara Alta.

Provincia de Buenos Aires: Espert vs. Taiana

El distrito más grande del país tendrá como protagonistas al oficialismo, que llevará a José Luis Espert, secundado por la actriz Karen Reichardt y el macrista Diego Santilli, mientras que el peronismo eligió al ex canciller Jorge Taiana, acompañado por Jimena López y Juan Grabois en los primeros lugares de la boleta.

José Luis Espert

Otros nombres que competirán por fuera de los dos polos son Florencio Randazzo por Provincias Unidas, Nicolás del Caño por el Frente de Izquierda, Manuela Castañeira por el Nuevo MAS y Fernando Burlando, que se anotó como candidato en Propuesta Federal. Entre las sorpresas, el mediático Alberto Samid confirmó su postulación por el Frente Patriota Federal y el conductor Santiago Cúneo se lanzó con su propio sello, acompañado por el humorista "Larry de Clay".

Córdoba y Santa Fe: pulseada entre gobernadores y outsiders

En Córdoba, el ex gobernador Juan Schiaretti encabezará la lista de Provincias Unidas, mientras que LLA llevará al empresario Gonzalo Roca y Fuerza Patria al diputado Pablo Carro. También competirá Natalia de la Sota con un nuevo espacio, "Defendamos Córdoba".

El ex gobernador Juan Schiaretti

En Santa Fe, la boleta oficialista de LLA será liderada por Agustín Pellegrini, mientras que el peronismo logró una lista de unidad con Caren Tepp a la cabeza, seguida por el ex jefe de Gabinete Agustín Rossi. Provincias Unidas apostará por la actual vicegobernadora Gisela Scaglia.

El PRO, diluido en LLA salvo en tres provincias

El macrismo, que firmó alianza con Milei en distritos clave, solo presentó listas propias en Córdoba, Santa Cruz y Río Negro, donde intentará conservar presencia. En esos lugares, los candidatos serán Oscar Agost Carreño, Leo Roquel y Juan Martín, respectivamente.

El armado de Provincias Unidas, integrado por los gobernadores Pullaro (Santa Fe), Llaryora (Córdoba), Sadir (Jujuy), Torres (Chubut) y Vidal (Santa Cruz), busca convertirse en una alternativa frente a la polarización. En Buenos Aires llevará a Randazzo, Stolbizer y Emilio Monzó, mientras que en Córdoba apostará por Schiaretti.

Myriam Bregman

El radicalismo porteño, con Lousteau a la cabeza, intentará sostener su peso propio, aunque la ruptura con la Coalición Cívica debilitó al espacio de centro. Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, se lanzó con "Unión Federal", mientras que Ricardo Alfonsín también sorprendió al inscribir una lista nacional con Proyecto Sur, Forja y el socialismo.

La izquierda, con presencia federal

El Frente de Izquierda Unidad inscribió listas en 23 provincias, con Myriam Bregman y Nicolás del Caño en los distritos más importantes. En paralelo, el Nuevo MAS confirmó a Manuela Castañeira en Buenos Aires y a referentes locales en 13 provincias. De esta manera, el 26 de octubre no solo se pondrán en juego 127 bancas de Diputados y 24 del Senado: también se definirá el margen de maniobra del presidente Javier Milei para avanzar con su agenda de reformas. Aunque el oficialismo apuesta a consolidar la alianza con el PRO y ampliar su base legislativa, el peronismo aparece con listas cargadas de figuras de peso.