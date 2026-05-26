Municipios en crisis: entre la caída de la recaudación y el blindaje a los "clubes de amigos" en el sector inmobiliario

La economía argentina atraviesa un escenario de extrema fragilidad que se refleja en las cuentas públicas de todos los niveles del Estado. La recaudación tributaria nacional registró en abril de 2026 una nueva caída en términos reales, acumulando ya nueve meses consecutivos de tendencia negativa.

Con una baja real del 4% interanual, el retroceso es un síntoma directo del enfriamiento de la actividad económica, el menor consumo y un mercado laboral deteriorado, donde la baja en las cargas sociales evidencia la pérdida de puestos de trabajo. En este contexto, las provincias enfrentan una presión crítica al depender fuertemente de una coparticipación que se licúa, dejando a muchas jurisdicciones sin margen siquiera para cubrir sus gastos corrientes o el pago de salarios públicos.

Sin embargo, en medio de esta asfixia financiera, surge una paradoja regulatoria, especialmente en el territorio bonaerense: mientras los recursos escasean, numerosos municipios mantienen normativas que bloquean la inversión privada y parecen proteger los intereses de las cúpulas de los Colegios de Corredores y Martilleros. Actualmente, de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, 55 cuentan con ordenanzas que restringen la actividad inmobiliaria competitiva, a menudo bajo la modalidad de prohibir "la instalación de marcas, licencias y franquicias".

El entramado de estas restricciones es particularmente denso en el Gran Buenos Aires. Distritos como Berazategui, Moreno, Quilmes y San Martín han sancionado normativas que prohíben explícitamente tanto la publicidad como la habilitación de nuevas inversiones bajo modelos de negocio mencionados. Otros municipios, como San Isidro y Tigre, han recurrido a decretos para imponer barreras similares, limitando la libre competencia en un mercado que ya muestra signos de agotamiento, como se observa en Junín, donde los incumplimientos en contratos de locación alcanzan el 15% debido a la pérdida del poder adquisitivo.

Esta protección de estructuras tradicionales frente a nuevos modelos de negocios ha sido calificada por el Gobierno Nacional como un obstáculo para el desarrollo. El ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, sentenció recientemente: "Que un Colegio Profesional ponga un precio mínimo es una aberración social". Para el funcionario, el problema central radica en que estas instituciones utilizan el poder del Estado para fijar condiciones que no responden al libre mercado, creando barreras de entrada que terminan encareciendo los servicios para el ciudadano común.

"La idea es que la gente pueda innovar y crear sin tener que ser parte de un club para tener un privilegio", afirmó Sturzenegger, apuntando contra lo que define como "costos de intermediación innecesarios" que solo benefician a grupos específicos protegidos por leyes locales. Según el ministro, el objetivo oficial es desmantelar estos privilegios para dinamizar el sector inmobiliario, el cual se encuentra hoy en una "pausa" marcada por la incertidumbre normativa y la falta de crédito.

El costo de estas trabas a la inversión no es solo teórico. Argentina se ubica en el puesto 9 de 81 países en el Índice Global de Complejidad de Negocios 2026, lo que evidencia un entorno hostil para los emprendedores debido a la alta carga administrativa y la burocracia local. La persistencia de estas "aduanas interiores" y regulaciones municipales ralentiza proyectos estratégicos y frena la generación de empleo genuino en un momento donde la recaudación cae y la economía real necesita urgentemente señales de apertura.

En lugar de propiciar un círculo virtuoso de reactivación, muchos municipios parecen optar por sostener esquemas cerrados que, en última instancia, profundizan la crisis fiscal que dicen padecer.