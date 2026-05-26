Brian Sarmiento quedó en shock tras el devastador pedido de sus hijas en una videollamada

Desde su ingreso a la casa de Gran Hermano, Brian Sarmiento fue duramente cuestionado tanto por sus actitudes dentro del reality como por distintos aspectos de su vida personal fuera del programa. Entre ellos, el conflicto por la falta de pago de la cuota alimentaria de sus hijas lo dejó en el centro de la polémica.

En las últimas horas, el participante se sinceró en una charla con Yanina Zilli dentro de la casa: "Yo quiero que sepan que todo lo que hago y me banco es para estar cerca de ellas, por eso también uno necesita estar acá. Lo único que quiero es poder ganar este juego para cerrar ese tema . Lamentablemente no tengo lo que me piden y lo estoy trabajando y llegando a un acuerdo. Se pudo solucionar una gran parte".

Brian Sarmiento lloró por sus hijas en la casa de Gran Hermano

Aunque Sarmiento se mostró movilizado por la situación familiar que atraviesa, del otro lado el relato sería completamente diferente. Según reveló Ximena Damasco, abogada de Diana Ruiz, el ex futbolista participó recientemente de una reunión virtual con sus dos hijas, de 13 y 14 años. Durante ese encuentro, las adolescentes le habrían pedido de manera directa cambiarse el apellido y ser adoptadas por Alan, el actual marido de su madre: "La reunión la propuso el abogado de Brian y era con el fin de que él escuchara, de boca de sus dos hijas, que querían que el marido de Diana las adoptara. La verdad es que fue muy triste y muy duro ", sostuvo la letrada en diálogo con LAM.

Además, agregó: "Las chicas expusieron lo que ellas querían claramente y de una manera muy madura. Era shockeante ver cómo la hija mayor le hablaba al padre y cómo le explicaban por qué querían que las adopte la pareja de su mamá".

Las hijas de Brian Sarmiento le suplicaron cambiarse el apellido

En ese sentido, Damasco aseguró que las nenas fueron contundentes: "Las chicas le decían que no querían su amor ni su plata. Ellas querían que su papá fuese Alan, el marido de su mamá, que es quien las cuida cuando están enfermas, las lleva al colegio y les da de comer".

Sobre la actitud posterior de Sarmiento tras la videollamada, la abogada remarcó: "Después de que terminó ese Zoom, él no se comunicó con las chicas para ver cómo estaban o cómo les había ido en el colegio". Luego, explicó cómo continuará el proceso judicial: "Es el juez el que va a evaluar si las chicas pueden ser adoptadas o no por el progenitor afín y se va a basar en escuchar a las nenas, que es lo más importante. Ya tienen edad para poder ser escuchadas ".

🔴 SIGUE EL CONFLICTO DE BRIAN SARMIENTO Y SU EX



🗣️Ximena Damasco, abogada de Diana Ruiz: "Estamos pidiendo la adopción integrativa"#LAM en América TV 📺 @elejercitodelam pic.twitter.com/xjkECduQDA — América TV (@AmericaTV) May 25, 2026

Incluso reveló una frase que habría pronunciado Mía, la hija mayor: "Ha llegado al punto de decir: 'No sé para qué le creemos, si sabemos que siempre miente'. Ella le dijo: 'Yo amo a mi padre y mi padre es Alan'".

Más tarde, en LAM pusieron al aire un video en el que Diana Ruiz dio su versión de los hechos: "Solamente hubo una comunicación en la que participaron los abogados de las dos partes, él, mis hijas y yo. Después de eso no hubo más contacto de su parte", aseguró. Ruiz volvió a referirse al supuesto pedido insistente de las nenas: "Le pedían por favor que firmara los papeles para que Alan las pudiera adoptar. Él les dijo: '¿Por qué quieren quitarse el apellido?'. Y bueno, eran muchas las razones que le daba Mía, sobre todo".

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Según contó, durante la videollamada el ex futbolista habría dado a entender que aceptaría el pedido, lo que emocionó profundamente a la adolescente: "Ella no paraba de agradecerle". Sin embargo, la situación cambió después, según relató Diana: "Por lo que he visto después en alguna nota, Brian no ha dicho que lo vaya a hacer. O sea, no sé qué va a ocurrir".