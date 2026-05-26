Último adiós a Fernando Gayoso, la leyenda bajo los tres palos: así fue el día en el que contó que tenía ELA

El martes 26 de mayo de 2026 quedará marcado como un día de profunda tristeza para el mundo del fútbol argentino y, en especial, para Boca Juniors. Fernando Gayoso, histórico entrenador de arqueros y referente indiscutido, falleció a los 55 años tras una valiente lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), dejando atrás un vacío enorme en el deporte y un dolor gigante en quienes lo conocieron y lo admiraron.

Gayoso dedicó su vida al fútbol y se convirtió en un referente en su rol, dejando una huella imborrable sobre todo en clubes como Racing y Boca Juniors. Su legado se mide en títulos importantísimo como el campeonato obtenido con Racing pero en también deja una huella imborrable en la formación y el crecimiento de arqueros que hoy son figuras destacadas, como Agustín Rossi e incluso Sergio "Chiquito" Romero.

Fernando Gayoso

Hasta sus últimos días, Gayoso se desempeñó como coordinador de arqueros de las divisiones inferiores del Xeneize, un lugar clave que desempeñó con la dedicación y profesionalismo que siempre lo caracterizaron.

La noticia de su enfermedad fue conocida en 2022, cuando en una entrevista reveló que el diagnóstico de ELA lo había obligado a dejar el día a día en su lugar amado... las canchas de fútbol: "Hace un tiempito me tuve que hacer unos estudios y me salió que estoy transitando una enfermedad, que hoy por hoy no me deja estar en campo porque la verdad que no me siento como para estar en campo", confesó entonces con entereza.

A pesar del impacto de la noticia, Gayoso nunca bajó los brazos: "Se torna medio duro asumirlo y trato de estar fuerte de la cabeza. Está Franco, mi hijo, y mi señora Silvina, que son incondicionales", dijo y en este momento sus palabras resuenan con fuerza y le dan más valor a su espíritu inquebrantable y el amor por su familia.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, su hijo Franco lo despidió con un emotivo mensaje en redes sociales que conmovió a todos: "Hoy 26 de Mayo, se fue una leyenda, alguien que me enseñó todo en esta vida, que luchó con toda su alma contra todo y sobre todo contra esta enfermedad, sufriste muchísimo y aun así seguiste en pie de guerra. Siempre dije que fuiste, sos y serás mi ídolo, mi ejemplo a seguir, un highlander como decías, alguien que jamás se dio por vencido".

El porteo de Franco, el hijo de Fernando Gayoso

Franco continuó con palabras llenas de amor y orgullo: "Sos todo para mi papi, hoy estás en el cielo con mami. Cuídenme, por favor. Te amo y te voy a extrañar por siempre papi. Nuestro apellido va a quedar en la historia por tus logros. Ya estás con mamá descansando en paz. Que en paz descanses campeón. Gracias por todo lo que le diste al fútbol, y a mí en toda la vida, te amo".

El fútbol argentino despide a un hombre que brilló por su talento y conocimiento del deporte, aunque también por su calidad humana y fortaleza. Fernando Gayoso será recordado como un ejemplo de lucha, pasión y amor por el fútbol y su historia seguirá vivirá en cada arquero que tuvo el honor de aprender bajo su guía. Que descanse en paz.