Ni recesión ni crisis: para Milei hay consumo récord y no hay desempleo masivo

Luego de su viaje por Estados Unidos y después de que el riesgo país alcance los 600 puntos, Javier Milei volvió a hablar y volvió a negar que haya una recesión en Argentina. Hizo lo mismo respecto de una crisis económica y aseguró que la relación con Patricia Bullrich "es excelente". Con respecto a la economía, uno de los argumentos que entregó fue que "la economía está reasignando recursos".

Durante la charla con Luis Majul en La Nación +, Javier Milei negó que actualmente haya una recesión en el país y que "estamos en niveles máximos de PBI" por lo cual para él "no hay recesión". La frase se conoce en medio del estancamiento de la economía y de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica que registró una caída de 1,4 por ciento en la comparación interanual y de 2,9 por ciento respecto de junio en la medición desestacionalizada. Al respecto este fin de semana, JP Morgan escribió: "Esperábamos un dato débil de actividad en julio, en línea con el contexto de debilidad que caracterizó al segundo trimestre. Sin embargo, la contracción informada superó ampliamente nuestra previsión de aproximadamente -1% mensual ".

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En ese sentido aseguró, entre otras cosas, que "la economía esta reasignando recursos" y sumó que el país "está terminando de digerir todos los intentos de golpe de Estado que sufrimos" y también aseguró que hay una "desacelaración del ritmo de expansión y que los ponderadores están arrojando cualquier cosa". Sin embargo, aseguró que el crecimiento del Riesgo País es por culpa de la oposición porque, según él, "no se puede obviar que del otro lado está el tren fantasma". Además, afirmó: "Cuando contratás, es una decisión de largo plazo".

En este sentido, aseguró que "Argentina no está desconectado del mundo y si saltó la inflación mayorista, pero cuando se limpia el aumento del precio del combustible, vemos que en realidad no hubo tanta". Con respecto a la actualidad del desempleo, volvió a sostener que "no está bien" proteger el empleo de 920 trabajadores y el de un "empresaurio", en clara referencia a la situación en FATE.

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Al ser consultado sobre la relación dentro del Gobierno Nacional y con Patricia Bullrich, en particular, que en las últimas semanas hizo varios posteos llamativos y hasta subió una canción de Lali Espósito, Javier Milei volvió a asegurar que no pasa nada. Ante la consulta se dijo "mi relación está excelente". Y volvió a sostener que "los analistas políticos son peores que los chimenteros, tienen que escribir y necesitan el conventillo".

Más allá de esta situación con Bullrich, Javier Milei explicó que actualmente la Quinta de Olivos se convirtió en una "especie de base militar" porque reemplazó al personal civil en la Residencia Presidencial por militares y explicó que tomó esta decisión porque tiene "enemigos pesados en el mundo".