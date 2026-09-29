Tiroteo en La Matanza: balearon a un custodio de Alejandra Monteoliva durante un intento de robo

Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, resultó herido durante un violento tiroteo con delincuentes en el partido bonaerense de La Matanza, luego de ser interceptado por dos motochorros. El episodio ocurrió durante la madrugada del martes en González Catán, cuando el efectivo, un suboficial mayor de la Policía Federal Argentina (PFA), circulaba en su auto y fue sorprendido por los asaltantes.

El hombre, de 61 años, se desplazaba a bordo de su Toyota Etios por Gallardo al 800 cuando dos delincuentes que viajaban en una motocicleta Yamaha lo interceptaron. Sin mediar palabra, abrieron fuego contra el vehículo y uno de los proyectiles impactó en el vidrio correspondiente al asiento del conductor.

Balearon a un custodio de Alejandra Monteoliva

Frente al ataque, el custodio utilizó su arma reglamentaria y respondió a los disparos. En medio del enfrentamiento, el policía recibió un balazo en el hombro, mientras que uno de los delincuentes fue alcanzado por un tiro en la espalda.

El otro asaltante involucrado en el episodio fue llevado por sus propios familiares hasta el Hospital Simplemente Evita. Una vez allí, los profesionales médicos comprobaron que presentaba cinco impactos de bala.

Por su parte, el custodio de Monteoliva fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica y se encuentra fuera de peligro.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán para reconstruir la secuencia del enfrentamiento y determinar las circunstancias en las que ocurrió.

Otros ataques contra policías federales en el conurbano

El episodio ocurrido en González Catán se suma a una serie de hechos violentos registrados recientemente contra integrantes de la Policía Federal en distintos puntos del conurbano bonaerense.

La semana pasada, un subinspector perteneciente al área de Investigaciones Contra el Narcotráfico fue atacado a tiros por delincuentes en Villa Palito, San Justo, mientras se encontraba trabajando como chofer de una aplicación de viajes.

Gallardo al 800 en González Catán, la cuadra donde ocurrió el hecho

El efectivo, de 27 años, recibió dos disparos en la espalda y otro en una pierna. Debido a las heridas, fue trasladado al Hospital Churruca, donde permanece internado.

Días antes se había registrado otro episodio de características similares. En aquella oportunidad, un agente de la PFA que se encontraba de franco y también trabajaba como conductor para una aplicación de viajes fue víctima de un intento de robo en Villa Tranquila, Avellaneda.