De "Esa malvada" a La Libertad Avanza: Roberto Edgar se metió en política y quiere ser intendente en Misiones

La frontera entre la política y el espectáculo parece volverse cada vez más difusa. En los últimos años, figuras provenientes de los medios, las redes sociales y distintos ámbitos de la farándula encontraron un lugar dentro de los armados partidarios. La Libertad Avanza no quedó al margen de ese fenómeno y ahora sumó un nuevo nombre con pasado y presente sobre los escenarios.

El desembarco más reciente es el de Roberto Edgar, líder del Grupo Volcán, quien firmó su afiliación a La Libertad Avanza en Misiones y ya anticipó que pretende competir por la intendencia de Puerto Iguazú.

Roberto Edgar se metió en política y quiere ser intendente en Misiones

Edgar no ocultó sus aspiraciones. " Quiero ser candidato a intendente de Puerto Iguazú ", admitió el intérprete de Esa Malvada, uno de los mayores éxitos de Grupo Volcán.

Sin embargo, tampoco piensa abandonar por completo los escenarios si finalmente consigue ocupar un cargo público: "La música es mi cable a tierra, pero si asumo esta responsabilidad, la prioridad va a ser la política, pero voy a necesitar ese cable a tierra. La música me hace muy feliz pero si digo que dejo voy a dejar la música, te mentiría", aseguró.

Roberto Edgar recibió el apoyo del titular de La Libertad Avanza en Misiones

El cantante ya recibió el respaldo del titular de La Libertad Avanza en Misiones, Adrián Núñez, y explicó que decidió incorporarse al espacio porque se siente "identificado" con las políticas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei: "Tengo esperanza y mucha fe, si bien faltan muchas cosas, no pierdo las esperanzas", sostuvo en diálogo con Ar12 al explicar los motivos de su acercamiento al oficialismo nacional.

Roberto Pascual Rodas, su verdadero nombre, también aseguró estar "esperanzado en que todo esto se va a solucionar" y comenzó a delinear algunos de los problemas que pretende llevar a su eventual agenda política. Entre ellos mencionó especialmente el crecimiento del "consumo de paco" en Puerto Iguazú y el impacto que, según describió, tiene entre los jóvenes de una de las principales ciudades turísticas del país: "Ya se ha difundido a nuestros jóvenes deambulando por las calles en medio de los turistas. Es una ciudad de 90 mil habitantes, pero no deja de ser un pueblo, nos conocemos la mayoría y me toca vivir esta problemática con gente amiga, familiares, tengo un hijo de 12 y otro de 2 y pienso en el futuro de ellos", comentó.

Roberto Edgar confesó que no dejará la música pese a su faceta política

Su salto a la política se produce mientras el oficialismo libertario intenta ampliar su estructura territorial en Misiones. A la espera de que el gobernador Hugo Passalacqua defina el calendario electoral provincial, el espacio comenzó a sumar dirigentes y figuras conocidas con la mirada puesta en las próximas elecciones.

La Libertad Avanza Misiones celebró públicamente la llegada del cantante y sostuvo que su incorporación "fortalece la presencia de las ideas de la libertad en una ciudad clave de la provincia, sumando compromiso, organización y trabajo territorial".

La publicación recibió mensajes de apoyo y también referencias inevitables a la carrera musical del flamante libertario. Algunos usuarios incluso reciclaron uno de los grandes hits de Volcán para adaptarlo a la disputa política provincial: "Que llore, que llore la renovación".

Así, Roberto Edgar busca transformar el reconocimiento conseguido durante décadas arriba de los escenarios en una plataforma electoral. El desafío será demostrar si detrás de un nombre conocido y una colección de canciones populares existe también un proyecto concreto para administrar una ciudad con las complejidades de Puerto Iguazú. Porque conseguir que el público cante un estribillo y lograr que una gestión funcione son, al menos hasta ahora, dos oficios bastante diferentes.